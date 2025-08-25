Máy lọc không khí: Không phải thần dược, nhưng có đáng mua?

Tuy nhiên, thiết bị này không phải là “thần dược” giúp biến ngôi nhà thành “ốc đảo trong lành” chỉ sau vài phút. Để “hiểu đúng – dùng hay”, người tiêu dùng cần nắm rõ tác dụng thực sự cũng như giới hạn của máy lọc không khí.

Hiểu đúng về khả năng lọc bụi và phấn hoa

Máy lọc không khí hiện nay thường được trang bị màng lọc HEPA, có khả năng giữ lại các hạt bụi mịn kích thước từ 0,3 micromet trở lên – vốn là thành phần chủ yếu trong bụi mịn PM2.5. Điều này đặc biệt hữu ích ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi bụi mịn từ xe cộ và công trình xây dựng thường xuyên vượt ngưỡng an toàn. Ngoài ra, máy lọc cũng hỗ trợ loại bỏ phấn hoa, lông thú nuôi và một số tác nhân gây dị ứng khác. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc người bị bệnh đường hô hấp, việc duy trì chất lượng không khí sạch trong nhà mang lại lợi ích rõ rệt.

Giới hạn: Không diệt hoàn toàn vi khuẩn, virus

Một lầm tưởng phổ biến là máy lọc không khí có thể tiêu diệt vi khuẩn hay virus. Thực tế, các thiết bị này chủ yếu lọc bụi và tạp chất, còn khả năng loại bỏ vi sinh vật gây bệnh chỉ ở mức hạn chế, tùy thuộc vào công nghệ được tích hợp. Một số dòng cao cấp có thêm tia UV hoặc ion âm, nhưng hiệu quả vẫn không thể thay thế các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn thông thường. Do đó, máy lọc không khí nên được hiểu đúng là công cụ hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà, chứ không phải phương pháp phòng bệnh tuyệt đối.

Quan trọng: Thay màng lọc đúng hạn

Hiệu quả của máy lọc phụ thuộc rất lớn vào việc bảo dưỡng định kỳ. Màng lọc HEPA hay than hoạt tính sau một thời gian sử dụng sẽ bám đầy bụi và mất tác dụng, thậm chí trở thành ổ vi khuẩn nếu không được thay đúng hạn. Tùy điều kiện môi trường, thời gian thay thế có thể từ 6 tháng đến 1 năm. Việc vệ sinh bề mặt lưới lọc ngoài cũng cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.

Có đáng mua không?

Máy lọc không khí chắc chắn là khoản đầu tư hợp lý với những gia đình sống ở đô thị ô nhiễm, hoặc có thành viên nhạy cảm với bụi mịn và dị ứng. Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rõ giới hạn của thiết bị, lựa chọn máy phù hợp với diện tích phòng, đồng thời duy trì thói quen bảo dưỡng định kỳ. Chỉ khi đó, “người bạn đồng hành” này mới phát huy hiệu quả thực sự, giúp cuộc sống dễ chịu hơn giữa bầu không khí ngày càng ngột ngạt.



