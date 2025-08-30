Thị trường ô tô Việt sôi động với nhiều mẫu xe điện mới

Giai đoạn quý III là thời điểm các hãng xe bắt đầu tăng tốc với các kế hoạch kinh doanh, bao gồm việc tung ra các sản phẩm mới. Trong đó, mảng xe điện đang được các doanh nghiệp chú trọng với nhiều cái tên mới gia nhập thị trường gần đây.

Sau khi đón chào 3 tân binh gồm Audi Q6 e-tron, BYD Atto 2, Geely EX5 vào tháng 7, thị trường ô tô điện trong nước khi bước sang tháng 8 đã sớm trở nên sôi động với sự xuất hiện của VinFast Limo Green .

Mẫu MPV điện đầu tiên của VinFast mở đặt cọc từ tháng 3 và mới bàn giao lô xe đầu tiên từ đầu tháng 8. Đây là mẫu xe 7 chỗ được thiết kế tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xe có giá bán 749 triệu đồng cùng chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027 tại hệ thống V-Green khắp cả nước. Chi phí vận hành tiết kiệm và sự thuận tiện sẽ là những lợi thế của Limo Green khi gia nhập phân khúc MPV.

Đến giữa tháng 8, thị trường ô tô điện Việt Nam lại nóng lên khi Ford tung ra mẫu xe điện đầu tiên mang tên Mustang Mach-E . Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng coupe SUV hiện đại, ngoại thất thiết kế theo hướng tối ưu khí động học nhưng vẫn giữ lại một số nét đặc trưng của dòng Mustang.

Đáng chú ý, song song với việc mở bán Mustang Mach-E, Ford cũng đang triển khai lắp đặt 53 trạm sạc tại các đại lý chính hãng và sẽ hợp tác với các đối tác để mở rộng lên thành 275 điểm sạc trên toàn quốc.

Tuy vậy với mức giá 2,599 tỷ, khó có thể kỳ vọng Mustang Mach-E sẽ có doanh số cao như các mẫu xe Ford khác đang bán tại Việt Nam. Mẫu ô tô điện này sẽ hướng tới nhóm khách hàng “dân chơi”, có điều kiện tài chính và muốn trải nghiệm xe Mỹ thay vì một số xe điện hạng sang thương hiệu châu Âu.

Sau Mustang Mach-E, tâm điểm chú ý ở thị trường xe điện Việt sớm được chuyển sang mẫu VinFast Lạc Hồng 900 LX . Theo nhà sản xuất, đây là mẫu xe điện đặc biệt được sản xuất giới hạn và trước mắt chưa mở bán thương mại.

Lô xe đầu tiên xuất xưởng gồm 2 chiếc phiên bản chống đạn và 10 chiếc bản tiêu chuẩn, được bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bên cạnh những cập nhật về ngoại thất và nội thất theo hướng sang trọng và tiện nghi, Lạc Hồng 900 LX còn nổi bật với khả năng phòng vệ tối tân. Phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi hãng INKAS nổi tiếng đến từ Canada.

Mẫu xe điện mới ra mắt Việt Nam trong tháng 8 là Mercedes-Benz EQB 250+ FL. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu SUV điện Đức, có giá bán 2,309 tỷ đồng.

EQB 250+ facelift tiếp tục nằm trong danh mục sản phẩm xe điện thuần điện của Mercedes-Benz với tổng cộng 7 mẫu, bao gồm EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQB 250+ FL, EQE 500 4MATIC, EQS 500 4MATIC, G 580 EQ và Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

Nhiều mẫu xe điện mới thuộc thương hiệu nước ngoài liên tục được ra mắt cho thấy các hãng có những đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển của thị trường xe điện Việt Nam.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, mảng xe điện ghi nhận tín hiệu tích cực khi thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số hàng tháng. Ở tháng 7 gần nhất, 4 mẫu ô tô có lượng tiêu thụ cao nhất đều là xe điện đến từ VinFast .