Giá tiêu hôm nay đạt đỉnh 3 tháng

Ảnh minh họa

Sáng ngày 30/8, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 151.500 – 153.000 đồng/kg. Đây là ngày tăng thứ 5 liên tiếp từ đầu tuần, đưa giá tiêu trong nước lên mức cao nhất trong ba tháng qua.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức cao nhất là 153.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu tăng 2.000 đồng/kg và đang được giao dịch ở mức 151.500 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước, giá đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg, đạt 152.000 đồng/kg.

Trong phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) báo giá tiêu đen Indonesia ở mức 7.216 USD/tấn, giảm 0,64% so với phiên trước đó.

Ngược lại tiêu đen ASTA Malaysia tăng 1,04% (100 USD/tấn), được chào bán với giá cao nhất là 9.700 USD/tấn.

Còn tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang ở mức 6.400 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định trong khoảng 6.240 – 6.370 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10.028 USD/tấn, giảm 0,65% so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên ở mức 9.150 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA là 12.800 USD/tấn.

Nhận định về tình hình thị trường, chuyên gia cho hay, đà tăng đến từ kỳ vọng giảm lãi suất đồng USD trong cuộc họp tới đây của Fed, cùng với đó là nhu cầu tăng cho mùa lễ hội cuối năm.

Ở trong nước, thị trường sôi động trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Giá cả sẽ ổn định trong những ngày tới. Mặt bằng giá cao đang mang lại tâm lý tích cực cho người trồng.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2025 đạt 71,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên mức 1,06 tỷ USD. Với đà này, xuất khẩu năm nay sẽ vượt năm ngoái và đạt mốc mới trong lịch sử ngành hàng hồ tiêu Việt Nam.

Theo báo cáo của Nedspice, sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được ước tính ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Nhu cầu toàn cầu đã vượt cung trong 5 năm liên tiếp, dẫn đến tồn kho toàn cầu ở mức thấp.