Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, triệt phá đường dây buôn bán loa Marshall giả, bắt giữ 6 đối tượng và tịch thu hơn 200 sản phẩm

Theo Thaiger, một chiến dịch do Thiếu tướng Cảnh sát Thantaphum Charuprat chỉ đạo, phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ và đại diện thương hiệu Thái Lan, đã thu giữ 206 mặt hàng giả tại một trung tâm mua sắm, trị giá hơn 600.000 baht (tương đương 487 triệu đồng).

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm Thanthida (45 tuổi), Adisak (31 tuổi), Rujira (45 tuổi), Siriphong (30 tuổi), Apinya (44 tuổi) và Thanin (49 tuổi), tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến việc buôn bán hàng nhái mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Vụ việc bắt nguồn từ khi luật sư bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Marshall gửi đơn khiếu nại về tình trạng bán hàng giả tại một trung tâm thương mại lớn ở Bangkok. Ngay sau đó, cảnh sát đã khám xét sáu điểm kinh doanh trong trung tâm, thu giữ số hàng hóa vi phạm và tiến hành bắt giữ.

Thiếu tướng Thantaphum kêu gọi người tiêu dùng thận trọng khi mua các sản phẩm điện tử, đặc biệt là những mặt hàng có giá thấp bất thường hoặc bán tại cửa hàng không được ủy quyền, bởi hàng giả thường sử dụng linh kiện kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chập điện.

Thời điểm tháng 6 vừa qua, công an Việt Nam cũng đã triệt phá đường dây hơn 25.505 thiết bị điện tử giả gồm đồng hồ thông minh, loa Marshall, loa Emberton, máy hút bụi Fujisu... trị giá 22 tỷ đồng. Nhóm này đăng tải thông tin giả mạo về việc Marshall đang triển khai chương trình khuyến mại kỷ niệm 10 năm thành lập, với mức giảm giá tới 70% cho các dòng sản phẩm như loa, tai nghe, ampli. Địa chỉ mua hàng được họ dẫn về một trang web tự tạo ra có tên miền là marshall-store.com, gần giống với website chính hãng.

Hàng hóa sau đó được đóng gói, dán nhãn như sản phẩm chính hãng rồi giao cho các công ty vận chuyển như Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm... chuyển đến người mua. Chúng cũng thường xuyên thay đổi đơn vị vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện hoặc truy vết từ phía cơ quan chức năng. Sản phẩm đường dây này bán ra thường chỉ vài trăm nghìn đồng, thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều.

Theo báo cáo của KhaoSod, trong 6 tháng qua, Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) đã tịch thu hơn 1,3 triệu sản phẩm giả trong nhiều cuộc truy quét tại Bangkok và các tỉnh. Các chiến dịch này đã dẫn đến 139 vụ kiện, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Thái Lan nhằm xử lý vấn nạn hàng giả vốn tồn tại dai dẳng.

Chiến dịch truy quét được tiến hành với sự phối hợp giữa Cục Phòng chống tội phạm kinh tế (ECSD), cảnh sát và các đơn vị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu không chỉ nhắm vào các trung tâm thương mại lớn ở Bangkok mà còn cả các chợ trực tuyến và điểm du lịch nổi tiếng về hàng giả.

Đáng chú ý, chỉ riêng hai nền tảng thương mại điện tử lớn đã chiếm hơn 700.000 sản phẩm bị thu giữ, bao gồm mỹ phẩm không kiểm định, vitamin giả, phụ kiện điện thoại và dầu gội, nhiều sản phẩm bị nghi chứa chất độc hại và không đạt tiêu chuẩn an toàn.



