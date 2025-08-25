Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, triệt phá đường dây buôn bán loa Marshall giả, bắt giữ 6 đối tượng và tịch thu hơn 200 sản phẩm

25-08-2025 - 16:12 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 200 loa Marshall giả có trị giá gần 500 triệu đồng.

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, triệt phá đường dây buôn bán loa Marshall giả, bắt giữ 6 đối tượng và tịch thu hơn 200 sản phẩm- Ảnh 1.

Theo Thaiger, một chiến dịch do Thiếu tướng Cảnh sát Thantaphum Charuprat chỉ đạo, phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ và đại diện thương hiệu Thái Lan, đã thu giữ 206 mặt hàng giả tại một trung tâm mua sắm, trị giá hơn 600.000 baht (tương đương 487 triệu đồng).

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm Thanthida (45 tuổi), Adisak (31 tuổi), Rujira (45 tuổi), Siriphong (30 tuổi), Apinya (44 tuổi) và Thanin (49 tuổi), tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến việc buôn bán hàng nhái mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Vụ việc bắt nguồn từ khi luật sư bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Marshall gửi đơn khiếu nại về tình trạng bán hàng giả tại một trung tâm thương mại lớn ở Bangkok. Ngay sau đó, cảnh sát đã khám xét sáu điểm kinh doanh trong trung tâm, thu giữ số hàng hóa vi phạm và tiến hành bắt giữ.

Thiếu tướng Thantaphum kêu gọi người tiêu dùng thận trọng khi mua các sản phẩm điện tử, đặc biệt là những mặt hàng có giá thấp bất thường hoặc bán tại cửa hàng không được ủy quyền, bởi hàng giả thường sử dụng linh kiện kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chập điện.

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, triệt phá đường dây buôn bán loa Marshall giả, bắt giữ 6 đối tượng và tịch thu hơn 200 sản phẩm- Ảnh 2.

Thời điểm tháng 6 vừa qua, công an Việt Nam cũng đã triệt phá đường dây hơn 25.505 thiết bị điện tử giả gồm đồng hồ thông minh, loa Marshall, loa Emberton, máy hút bụi Fujisu... trị giá 22 tỷ đồng. Nhóm này đăng tải thông tin giả mạo về việc Marshall đang triển khai chương trình khuyến mại kỷ niệm 10 năm thành lập, với mức giảm giá tới 70% cho các dòng sản phẩm như loa, tai nghe, ampli. Địa chỉ mua hàng được họ dẫn về một trang web tự tạo ra có tên miền là marshall-store.com, gần giống với website chính hãng.

Hàng hóa sau đó được đóng gói, dán nhãn như sản phẩm chính hãng rồi giao cho các công ty vận chuyển như Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm... chuyển đến người mua. Chúng cũng thường xuyên thay đổi đơn vị vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện hoặc truy vết từ phía cơ quan chức năng. Sản phẩm đường dây này bán ra thường chỉ vài trăm nghìn đồng, thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều.

Theo báo cáo của KhaoSod, trong 6 tháng qua, Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) đã tịch thu hơn 1,3 triệu sản phẩm giả trong nhiều cuộc truy quét tại Bangkok và các tỉnh. Các chiến dịch này đã dẫn đến 139 vụ kiện, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Thái Lan nhằm xử lý vấn nạn hàng giả vốn tồn tại dai dẳng.

Chiến dịch truy quét được tiến hành với sự phối hợp giữa Cục Phòng chống tội phạm kinh tế (ECSD), cảnh sát và các đơn vị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu không chỉ nhắm vào các trung tâm thương mại lớn ở Bangkok mà còn cả các chợ trực tuyếnđiểm du lịch nổi tiếng về hàng giả.

Đáng chú ý, chỉ riêng hai nền tảng thương mại điện tử lớn đã chiếm hơn 700.000 sản phẩm bị thu giữ, bao gồm mỹ phẩm không kiểm định, vitamin giả, phụ kiện điện thoại và dầu gội, nhiều sản phẩm bị nghi chứa chất độc hại và không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích nhà máy, tóm gọn đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô 13 tỷ đồng, tịch thu hơn 200.000 sản phẩm không giấy phép


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trong 7 tháng, Mỹ chốt đơn hơn 22 tỷ USD một 'mỏ vàng' từ Việt Nam: thuế nhập khẩu 9,1%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới

Trong 7 tháng, Mỹ chốt đơn hơn 22 tỷ USD một 'mỏ vàng' từ Việt Nam: thuế nhập khẩu 9,1%, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới Nổi bật

Bị Mỹ áp thuế 50% vì mua dầu Nga, quốc gia châu Á vẫn một mực khẳng định: Chúng tôi sẽ mua hàng từ nơi có thỏa thuận tốt nhất

Bị Mỹ áp thuế 50% vì mua dầu Nga, quốc gia châu Á vẫn một mực khẳng định: Chúng tôi sẽ mua hàng từ nơi có thỏa thuận tốt nhất Nổi bật

Khuyến khích giảm 50% giá phòng cho du khách mắc kẹt do bão số 5 tại Cát Bà

Khuyến khích giảm 50% giá phòng cho du khách mắc kẹt do bão số 5 tại Cát Bà

15:12 , 25/08/2025
Đây là cái tên đứng sau chiếc VinFast hứng hàng trăm vết đạn: Chuyên 'bọc giáp' xe cho các chính phủ, doanh nhân, làm được cả xe chống đạn xuyên giáp, kháng mìn quân sự

Đây là cái tên đứng sau chiếc VinFast hứng hàng trăm vết đạn: Chuyên 'bọc giáp' xe cho các chính phủ, doanh nhân, làm được cả xe chống đạn xuyên giáp, kháng mìn quân sự

14:55 , 25/08/2025
Đây là xe đặc chủng công an sử dụng trong lễ diễu binh A80: Nặng bằng 3 chiếc Vision, khỏe ngang ô tô

Đây là xe đặc chủng công an sử dụng trong lễ diễu binh A80: Nặng bằng 3 chiếc Vision, khỏe ngang ô tô

13:55 , 25/08/2025
Máy lọc không khí: Không phải thần dược, nhưng có đáng mua?

Máy lọc không khí: Không phải thần dược, nhưng có đáng mua?

13:44 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên