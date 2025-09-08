Mỹ đột kích vào nhà máy Hyundai bắt 475 người, Bộ trưởng Hàn Quốc tới đàm phán gấp

Tiêu điểm

Hàng trăm nhân viên liên bang Mỹ đã tiến hành đột kích vào tổ hợp nhà máy Hyundai Metaplant ở Georgia và bắt giữ 475 người, trong đó khoảng 300 người là công dân Hàn Quốc. Đây là cuộc đột kích nhập cư lớn nhất tại 1 địa điểm đơn lẻ trong lịch sử Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc truy quét tương tự, trong khi Seoul đang gấp rút tìm cách đưa công dân về nước theo diện "tự nguyện".

Bối cảnh

Sự việc diễn ra chỉ 10 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc, khi cả hai bên đang nỗ lực hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại đã được công bố vào tháng 7.

Địa điểm bị truy quét là nhà máy chuyên sản xuất pin xe điện, hiện đang trong quá trình xây dựng, do Hyundai và LG Energy Solution cùng nắm giữ cổ phần. Trị giá 4,3 tỷ USD - đây là một trong những dự án phát triển kinh tế lớn nhất lịch sử bang Georgia.

Họ nói gì – nghĩ gì?

Ông Steven Schrank - Đặc vụ phụ trách của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ: Toàn bộ 475 người bị tạm giữ đều bị nghi ngờ đang sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Mỹ. Một số người nhập cảnh trái phép; một số khác có thị thực miễn visa nhưng bị cấm làm việc; và một số thì lưu trú quá thời hạn visa.

Nguồn tin hiện trường của CNN mô tả các đặc vụ liên bang ập vào "như thể đó là vùng chiến sự": "Họ chỉ bảo tất cả mọi người đứng áp vào tường. Chúng tôi đứng đó khoảng một tiếng, rồi được chuyển sang một khu khác để chờ. Sau đó, chúng tôi được đưa vào một tòa nhà khác để kiểm tra thủ tục".

Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư, và khuyến khích các bạn đưa những nhân sự xuất sắc, có năng lực kỹ thuật vượt trội đến Mỹ MỘT CÁCH HỢP PHÁP để cùng tạo ra các sản phẩm Đẳng cấp Thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh chóng và hợp pháp để các bạn thực hiện điều đó. Đổi lại, chúng tôi mong muốn các bạn tuyển dụng và đào tạo Lao động Mỹ".

Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ tìm cách cải thiện hệ thống visa của người Hàn Quốc tới Mỹ lao động để "ngăn chặn sự việc tương tự".

Hyundai: Chúng tôi đang rà soát lại các quy trình nhằm đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào các dự án của chúng tôi đều tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý nghiêm ngặt.

Đáng chú ý

Chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thực hiện đột kích theo lệnh khám xét tư pháp sau khi trình bằng chứng điều tra.

Khi lực lượng tuần tra bang chặn các tuyến đường dẫn đến nhà máy và thiết lập vòng kiểm soát an ninh, gần 500 nhân viên liên bang, tiểu bang và địa phương đã tràn vào khu tổ hợp sản xuất rộng lớn. Tin tức về cuộc truy quét lan khắp khu vực, khiến nhiều công nhân hoảng loạn bỏ chạy — một số lao xuống ao nước thải, số khác trốn trong các ống thông gió.

Seoul tỏ ra không hài lòng về các vụ bắt giữ, cũng như việc công khai hình ảnh cuộc truy quét, trong đó có sự xuất hiện của xe bọc thép và cảnh công nhân bị còng tay, Reuters cho hay.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun lên đường sang Mỹ vào hôm nay, 8/9 nhằm tìm cách giải quyết hậu quả từ vụ bắt giữ.

Tác động

Cuộc đột kích tại nhà máy Hyundai không chỉ gây ra cú sốc với Seoul mà còn là phép thử cho quan hệ Mỹ – Hàn trong bối cảnh hai nước đang hoàn thiện thỏa thuận thương mại mới. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các tập đoàn đa quốc gia trong việc kiểm soát lao động và tuân thủ luật pháp sở tại.