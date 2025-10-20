Ngày 16/10, Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan (TCSD) đã triệt phá một kho hàng hiệu giả quy mô lớn tại thủ đô Bangkok, thu giữ hơn 51.000 mặt hàng mang thương hiệu nổi tiếng bị làm giả. Một phụ nữ 45 tuổi, bị bắt giữ tại hiện trường với cáo buộc tàng trữ và buôn bán hàng giả.

Theo thông tin từ Thiếu tướng Cảnh sát Thatsaphum Jaruprat, Tư lệnh TCSD, chiến dịch được tiến hành theo lệnh của Đại tá Phuwathet Chulkasewi, Giám đốc Cục 1 TCSD, và Trung tá Nattawut Pomngen, Trưởng phòng Hành chính. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét một ngôi nhà tại Soi Nawamin 89, quận Bueng Kum, Bangkok, được xác định là địa điểm tập kết và đóng gói hàng hóa.

Nghi phạm bị bắt giữ là bà Phan Thị Sương, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Tang vật thu giữ bao gồm đồng hồ, tai nghe, loa, nước hoa, máy sấy tóc và nhiều thiết bị điện gia dụng, tổng cộng 51.355 sản phẩm giả mạo, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như loa và tai nghe Marshall﻿, đồng hồ Apple Watch và Casio.

Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này sử dụng trái phép nhãn hiệu của các chuỗi bán lẻ điện tử lớn tại Thái Lan, như Studio 7 và BaNaNA, để lập trang Facebook giả mạo. Trang này được thiết kế như một cửa hàng chính hãng, rao bán hàng hiệu với giá ưu đãi, nhằm lừa người tiêu dùng tin tưởng đặt mua. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, khách phát hiện đó là hàng giả, kém chất lượng, thậm chí có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện nhiều kiện hàng bị khách trả lại đều được gửi đến cùng một địa chỉ ở Soi Nawamin 89. Từ đó, lực lượng TCSD đã bí mật giám sát, phát hiện ngôi nhà được cải tạo thành kho chứa hàng, có mặt tiền bị che kín nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh.

Sau khi xin được lệnh khám xét từ tòa án , cảnh sát tiến hành đột kích, bắt giữ bà Phan Thị Sương khi đang đóng gói hàng để gửi cho khách. Bà khai rằng mình chỉ là người giúp việc , làm nhiệm vụ đóng gói và vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của một “nhà tài trợ” – người đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động.

Toàn bộ tang vật cùng nghi phạm đã được đưa về Đội Điều tra 1, Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ Cao để xử lý theo quy định pháp luật. Cảnh sát Thái Lan cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng, nhằm truy tìm các đối tượng cầm đầu và mạng lưới tài chính đứng sau hoạt động này.

Giới chức cảnh báo, việc giả mạo thương hiệu và kinh doanh hàng giả trực tuyến đang gia tăng tại Thái Lan, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng. Người dân được khuyến cáo chỉ mua hàng qua kênh phân phối chính thức và cảnh giác với các cửa hàng trực tuyến sử dụng thương hiệu nổi tiếng với giá rẻ bất thường.