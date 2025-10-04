Đột kích một bến tàu lúc 3 giờ sáng, công an triệt phá đường dây buôn lậu dầu diesel trị giá hơn 10 tỷ đồng, tịch thu 47.000 lít nhiên liệu không giấy phép

Theo nguồn tin từ Indonesia, Bộ Thương mại nội địa và Chi phí sinh hoạt Terengganu nước này (KPDN) vừa thông báo đã thu giữ 47.000 lít dầu diesel trị giá khoảng 1,66 triệu RM trong một chiến dịch quy mô tại khu vực cầu tàu gần Sungai Kuang, Chukai, Kemaman. Cuộc đột kích diễn ra vào lúc 3 giờ 45 phút sáng 24/9 và dẫn đến việc bắt giữ một tàu kéo cùng tám công dân Indonesia để phục vụ điều tra.

Giám đốc KPDN Terengganu, ông Mohd Mufsi Lat, cho biết chiến dịch được triển khai dựa trên nguồn tin tình báo thu thập trong suốt năm tháng. Theo ông, việc bắt giữ con tàu cùng tám nghi phạm đã “giáng đòn mạnh” vào một mạng lưới buôn bán nhiên liệu chợ đen có sự tham gia của nhóm đối tượng nước ngoài.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 47.000 lít dầu diesel được cất giấu tinh vi trong ba bể chứa nước dằn của tàu kéo. Các bể này vốn được thiết kế để chứa nước, nhưng đã bị cải tạo nhằm che giấu nhiên liệu. Số dầu diesel bị thu giữ ước tính có giá trị 1.657.710 RM, tương đương hơn 10,4 tỷ đồng.

Ông Mohd Mufsi nhấn mạnh, con tàu không hề có giấy phép hay sự cho phép hợp pháp nào từ Cơ quan quản lý vật tư để lưu trữ hay giao dịch dầu diesel – vốn là mặt hàng thuộc danh mục kiểm soát. “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và cho thấy thủ đoạn tinh vi của các tổ chức buôn lậu nhiên liệu trong khu vực,” ông nói.

Thông tin ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động bằng cách mua dầu diesel từ các tàu hoạt động ngoài khơi Biển Đông, sau đó bơm lên tàu neo đậu tại cầu tàu thông qua ống cao su và máy bơm chuyên dụng. Nhiên liệu sau đó được bán lại trên thị trường chợ đen, mang lại lợi nhuận lớn cho các đối tượng liên quan.

Tại buổi họp báo diễn ra sau Lễ thanh lý Triển lãm Premier 2025 tại Cửa hàng triển lãm KPDN Terengganu, ông Mohd Mufsi khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn tình trạng buôn lậu nhiên liệu, vốn gây thất thu cho ngân sách và ảnh hưởng đến ổn định thị trường nội địa.

Vụ việc hiện đang được điều tra sâu hơn, trong đó tám công dân Indonesia bị tạm giữ sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin để làm rõ quy mô và các mắt xích khác trong đường dây buôn lậu. Các cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng có sự tham gia của các nhóm trong và ngoài nước, khi hoạt động buôn lậu dầu diesel ngày càng diễn biến phức tạp tại khu vực ven biển Malaysia.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ dầu diesel trái phép lớn nhất tại Terengganu trong thời gian gần đây, phản ánh quyết tâm của chính quyền trong việc chống lại nạn buôn lậu nhiên liệu vốn đang là vấn đề nhức nhối trong khu vực.