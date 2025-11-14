Đột kích một trung tâm mua sắm sầm uất, cảnh sát thu giữ loạt sản phẩm nhái thương hiệu Nike, Puma, quần áo, máy khâu,... số lượng lớn, tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng

Lực lượng Cảnh sát Nam Phi (SAPS) thông qua Đơn vị chống hàng giả Gauteng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại khu vực Johannesburg Central vào ngày 7/11, thu giữ lượng hàng hóa giả mạo trị giá khoảng 11,4 triệu Rand (tương đương hơn 14 tỷ đồng).

Theo thông tin từ SAPS, chiến dịch được triển khai với sự phối hợp giữa trụ sở chính quốc gia, Cảnh sát Biên phòng, Cảnh sát Trật tự Công cộng, Đơn vị Thương mại và các bên bảo vệ thương hiệu. Mục tiêu là ngăn chặn và triệt phá các hoạt động buôn bán, phân phối hàng giả tại khu vực trung tâm thương mại lớn nhất Nam Phi.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn quần áo, giày dép, máy thêu, máy in, nhãn dán và vật liệu đóng gói giả mạo, được cho là phục vụ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nhái các thương hiệu nổi tiếng. Tổng giá trị tang vật ước tính lên tới 11,4 triệu Rand.

Đại diện SAPS cho biết, chiến dịch lần này thể hiện cam kết liên tục của lực lượng chống hàng giả Gauteng trong việc phá vỡ chuỗi cung ứng hàng giả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cảnh sát nhấn mạnh, hoạt động buôn bán hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế và doanh nghiệp địa phương, mà còn dẫn đến mất việc làm, thất thu thuế và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng.

SAPS khẳng định, các hoạt động kiểm tra và truy quét hàng giả sẽ tiếp tục nằm trong chiến lược quốc gia dài hạn nhằm giảm thiểu tác động kinh tế – xã hội từ nạn buôn bán bất hợp pháp này.

Lực lượng chức năng đồng thời kêu gọi người dân chủ động báo cáo những hành vi đáng ngờ hoặc cơ sở kinh doanh có dấu hiệu buôn bán hàng giả cho đồn cảnh sát gần nhất, hoặc thông qua đường dây nóng phòng chống tội phạm 08600 10111.

Theo dữ liệu từ SAPS và các cơ quan địa phương, chỉ trong năm 2025, tỉnh Gauteng – trung tâm kinh tế lớn nhất Nam Phi – đã chứng kiến nhiều vụ thu giữ hàng giả liên tiếp.

Tháng 10/2025, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 58.000 sản phẩm giả, trị giá 8,3 triệu Rand trong các cuộc đột kích tại Sandton, Pretoria và Johannesburg.

Trước đó, hồi tháng 1/2025, SAPS trên toàn quốc đã tịch thu hơn 70.000 mặt hàng giả với tổng trị giá vượt 90 triệu Rand, trong chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát, cơ quan thuế và quản lý thị trường.

Các vụ việc trên cho thấy tình trạng sản xuất và tiêu thụ hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong các khu vực thương mại sầm uất như Johannesburg Central, nơi tập trung nhiều nhà cung cấp và kho hàng ngầm.