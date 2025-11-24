Giá tàu chở dầu tăng gần 600%, chuyện gì đang xảy ra?

Chi phí thuê một siêu tàu chở dầu trên các tuyến đường cố định đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, do người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho dầu thô Nga bị trừng phạt trong bối cảnh nguồn cung từ các nhà sản xuất Trung Đông và Hoa Kỳ tăng lên.



Giá chuẩn cho các tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng từ Trung Đông đến Trung Quốc đã tăng lên gần 137.000 đô la một ngày vào cuối tuần trước, đánh dấu mức tăng 576% trong năm nay. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2020 và vượt qua mức đỉnh gần nhất đạt được chỉ hai tuần trước. Chỉ số giá thuê tàu VLCC trên một số tuyến đường cũng đạt 116.400 đô la một ngày, mức đỉnh mới trong 5 năm.

Theo một lưu ý của nhà phân tích Omar Nokta của Jefferies LLC, điều này cũng trùng hợp với việc sản lượng tăng từ Hoa Kỳ và các nước OPEC+, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Đông, sẵn sàng cung cấp cho người mua nhiều dầu thô hơn.

Sự thay đổi về nhu cầu đã rõ ràng khi có thêm nhiều đơn đặt hàng được thực hiện vào tuần trước cho cuối tháng 11 và tháng 12, với khoảng một chục tàu được yêu cầu lấy dầu thô từ Trung Đông. Điều này lại thúc đẩy lợi nhuận của các siêu tàu chở dầu.

Giá cước tăng cũng mang lại lợi ích cho đội tàu chở dầu nói chung, với các tàu cỡ nhỏ hơn có lợi nhuận cao hơn. Các tàu Suezmax, chuyên chở khoảng một nửa tải trọng của tàu VLCC, đã di chuyển đến Trung Đông để nhận hàng trên các tuyến đường mà các tàu VLCC thường đi qua, theo Ioannis Papadimitriou, nhà phân tích vận tải hàng hóa hàng đầu của Vortexa.

Đầu tháng này, một số lượng kỷ lục các tàu chở dầu thường vận chuyển các sản phẩm như nhiên liệu phản lực và dầu diesel đã chuyển sang vận chuyển dầu thô để theo đuổi lợi nhuận tốt hơn.



