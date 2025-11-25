Việt Nam xuất siêu 20 tỷ USD - riêng ngành hàng này đóng góp 18 tỷ USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Theo số liệu từ Cục Hải quan, lũy kế trong 10 tháng/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 112,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều xuất khẩu, kim ngạch đạt hơn 390 tỷ USD, tăng mạnh 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nhập khẩu hơn 371 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng qua, khi cả nền kinh tế xuất siêu 20 tỷ USD thì riêng nông nghiệp đã đóng góp tới 18 tỷ USD. Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho thấy có 7 ngành hàng đạt mức xuất siêu trên 1 tỷ USD, nổi bật nhất là cà phê và rau quả - hai mặt hàng đang liên tục lập kỷ lục mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10/2025 đạt 961 triệu USD, giảm so với mức 1,313 tỷ USD của tháng 9/2025 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ tháng 10/2024 (519 triệu USD). Tổng chung, trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và gần bằng tổng kim ngạch của cả năm 2024 (7,12 tỷ USD).

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vị trí "ngôi sao" của ngành, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu sầu riêng đã chính thức vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch mặt hàng này tăng 12,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,85 tỷ USD ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2024.

Đối với cà phê, hết tháng 10/2025, nước ta đã xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn và thu về hơn 7,4 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng mạnh 61,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 31/12 năm nay, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê vào châu Âu sẽ phải tuân thủ quy định chống phá rừng EUDR. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận định ngành cà phê Việt Nam đã sẵn sàng cho yêu cầu mới, thậm chí xem đây là cơ hội nâng tầm giá trị.

Năm 2025, dự kiến Việt Nam có thể đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 800–850 tỷ USD. Đây là một kỷ lục mới, phản ánh niềm tin vững chắc của các nhà nhập khẩu quốc tế đối với hàng hóa Việt Nam cũng như năng lực sản xuất, cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Triển vọng năm 2026 càng khả quan khi xu hướng nới lỏng tiền tệ tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN đang giúp phục hồi nhu cầu tiêu dùng và sản xuất toàn cầu. Qua đó thúc đẩy phục hồi sản xuất và tiêu dùng toàn cầu, mở rộng cơ hội cho hàng hóa Việt Nam. Căng thẳng thương mại quốc tế cũng đang giảm nhiệt, đặc biệt là những bước tiến tích cực trong bình thường hóa quan hệ thuế giữa Việt Nam và Mỹ, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích trực tiếp cho xuất khẩu.