Sau tất cả, thị trường tiêu thụ 10 triệu xe/năm sẽ rút lại lệnh cấm hoàn toàn xe xăng

Sau nhiều năm tranh cãi về chính sách và thương lượng ngầm, Liên minh châu Âu dường như đang chuẩn bị rút lại một trong những mục tiêu tham vọng nhất về khí hậu của mình.

Khối này được cho là đang thu hẹp quy mô lệnh cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel dự kiến vào năm 2035, một động thái diễn ra sau áp lực dai dẳng từ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, đặc biệt là ở Đức và Ý.

Sau các báo cáo tuần trước cho rằng các nhà lập pháp đang nới lỏng lập trường về lệnh cấm, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu, Manfred Weber, đã nói với tờ Bild của Đức rằng khối này đã đồng ý nới lỏng yêu cầu từ lệnh cấm hoàn toàn đối với xe động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035 xuống còn giảm 90%. Weber cũng tuyên bố rằng lệnh cấm hoàn toàn đối với xe ICE cũng sẽ không được thực hiện vào năm 2040.

Trong cuộc họp báo ở Đức cuối tuần trước, ông Weber cho biết Ủy ban châu Âu sẽ trình bày đề xuất sửa đổi vào hôm nay (16/12).

“Lệnh cấm đối với động cơ đốt trong đã được bãi bỏ,” ông nói với tờ Bild. “Do đó, tất cả động cơ hiện đang được sản xuất tại Đức đều có thể tiếp tục được sản xuất và bán.” Ông Weber nói thêm rằng EU hiện có thể mở đường cho việc tiếp tục bán các mẫu xe hybrid cắm điện, bao gồm cả những mẫu có phạm vi hoạt động xa hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng có mặt tại cuộc họp báo, đã ủng hộ quyết định này, nói rằng nó hiện mang lại cho ngành công nghiệp ô tô “sự đảm bảo thực sự về kế hoạch.”

Trước đó vào tháng 12, ông Merz đã viết thư trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi cơ quan này cho phép tiếp tục sản xuất và bán các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong sau thời hạn năm 2035.

Theo Ủy viên châu Âu về Giao thông và Du lịch Bền vững Apostolos Tzitzikostas, bức thư đó đã “được đón nhận rất tốt ở Brussels.”