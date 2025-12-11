Yamaha bất ngờ tung ra mẫu xe tay ga hybrid hoàn toàn mới, giá chỉ chưa tới 40 triệu đồng!

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được xem là phiên bản cải tiến đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông, với mức giá 6.198 RM (hơn 39 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký tại Malaysia.

Mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh, nhắm trực tiếp vào nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe này sẽ được đi kèm chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km dành cho các lỗi liên quan đến nhà sản xuất.

Điểm nổi bật nhất của Ego Gear Pro Hybrid 2026 chính là chức năng "Hỗ trợ lực" được Yamaha gọi là Power Assist. Công nghệ này tự động bổ sung lực khi người lái tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích trong những tình huống như chở nặng, chở thêm người hoặc cần khởi hành trên địa hình dốc.

Power Assist sẽ phát huy hiệu quả trong khoảng tốc độ lên đến 30 km mỗi giờ, giúp xe vọt lên nhanh hơn mà người lái không phải tăng ga quá nhiều. Đây là nâng cấp được đánh giá mang tính thực dụng rất cao, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc và thường xuyên phải dừng rồi khởi động lại.

Bên cạnh đó, Yamaha còn trang bị cho Ego Gear Pro Hybrid thế hệ mới hệ thống Smart Motor Generator, thường được gọi bằng tên viết tắt SMG. Hệ thống này đảm nhiệm hai vai trò quan trọng, đầu tiên là giảm tiếng ồn khi khởi động, mang lại cảm giác vận hành êm ái ngay từ lúc đề máy. Thứ hai là hỗ trợ chức năng dừng và khởi động nhanh chỉ bằng một lần nhấn nút. Điều này giúp xe vận hành nhẹ nhàng hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị nơi người lái thường xuyên phải dừng đèn đỏ hoặc di chuyển chậm theo dòng xe.

Trái tim của Ego Gear Pro Hybrid 2026 là động cơ Blue Core Hybrid vốn đã được Yamaha phát triển và cải tiến liên tục trong những năm gần đây. Động cơ sử dụng cấu trúc SOHC, làm mát bằng không khí, với dung tích 125 cc. Sự kết hợp giữa động cơ xăng truyền thống và bộ hỗ trợ điện giúp xe tạo ra công suất tối đa 8,4 PS tại 6.500 vòng mỗi phút cùng mô men xoắn cực đại 9,9 Nm ở 5.000 vòng mỗi phút.

Khối động cơ này hoạt động mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, thích hợp cho người dùng di chuyển hàng ngày trong nội đô. Toàn bộ sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, giúp người lái không cần quan tâm tới việc sang số mà vẫn có thể duy trì trạng thái vận hành ổn định.

Về thiết kế khung gầm và hệ thống vận hành, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid sử dụng bộ lốp 110/70 đi cùng mâm đúc kích thước 12 inch ở cả bánh trước và bánh sau. Việc sử dụng hai bánh đối xứng mang lại cảm giác quen thuộc và dễ kiểm soát cho người lái.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa thủy lực ở phía trước giúp tăng lực phanh và độ an toàn, trong khi phía sau sử dụng phanh tang trống truyền thống nhằm tối ưu chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo hiệu quả hãm tốc khi di chuyển trong phố. Giảm xóc trước là dạng ống lồng quen thuộc, còn phía sau là một giảm xóc đơn có khả năng điều chỉnh tải trước giúp người lái linh hoạt hơn khi chở thêm người hoặc hành lý.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, Yamaha cũng chú trọng nâng cấp về mặt trải nghiệm người dùng khi trang bị cho xe màn hình LCD đơn sắc, hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành cơ bản. Đáng chú ý, Ego Gear Pro Hybrid 2026 có tích hợp công nghệ Yamaha Y Connect giúp kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh của người dùng.

Thông qua ứng dụng này, người lái có thể xem thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi lịch bảo dưỡng, lượng tiêu thụ nhiên liệu, vị trí đỗ xe cuối cùng và thậm chí sử dụng tính năng phản hồi để xác định vị trí của xe trong bãi đỗ đông người. Đây là những tiện ích ngày càng trở nên quan trọng đối với người dùng trẻ tìm kiếm sự tiện lợi và kết nối trong cuộc sống hàng ngày.

Khả năng chứa đồ của Ego Gear Pro Hybrid cũng được đánh giá ở mức tốt trong phân khúc. Bình xăng có dung tích 5,1 lít, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng trong nhiều ngày nếu sử dụng trong đô thị. Ngăn chứa đồ dưới yên xe có dung tích 18,3 lít, đủ sức chứa một số vật dụng cá nhân hoặc mũ bảo hiểm loại nhỏ.

Yamaha còn bố trí thêm hai hộc nhỏ phía trước để người dùng có thể đặt các vật dụng linh tinh như chìa khóa, thẻ giữ xe, chai nước hoặc các thiết bị nhỏ khác. Những chi tiết này tuy đơn giản nhưng lại góp phần tăng tính thực dụng và thuận tiện khi sử dụng hàng ngày.

Chiều cao yên xe của Ego Gear Pro Hybrid dừng ở mức 750 mm, khá thân thiện với thể trạng của phần lớn người sử dụng tại khu vực Đông Nam Á. Trọng lượng của mẫu xe này chỉ 95 kg, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ dắt và dễ điều khiển, phù hợp với cả người mới lái hoặc những người ưu tiên sự gọn nhẹ khi di chuyển trong phố.

Ngoài ra, Yamaha còn cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm Trắng tinh khiết, Xanh hải quân và Xanh vũ trụ, mỗi màu đều mang phong cách trẻ trung và hiện đại, phù hợp với thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 mới chỉ được ra mắt tại Malaysia và chưa có thông tin hãng sẽ mang mẫu xe này về thị trường Việt, tuy nhiên đây cũng là một minh chứng cho thấy Yamaha đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chiếm lĩnh phân khúc xe tay ga giá rẻ kèm công nghệ hybrid đơn giản nhưng hiệu quả.



