Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, những ai là bị hại cần liên hệ ngay cơ quan công an

16-12-2025 - 17:05 PM | Thị trường

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô hoạt động trên toàn quốc, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, đối tượng Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác lập ra một dự án “ma” về tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh hoạt động quảng bá, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Đức Vân (33 tuổi) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã chủ động “đánh sập” dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo bị bắt giữ.

Quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tang vật của vụ án.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những người từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Tâm An

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa?

Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa? Nổi bật

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026 Nổi bật

TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

16:45 , 16/12/2025
Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

16:33 , 16/12/2025
Một loại 'vàng xanh trên cây' của Cuba gặp khó: Bất ngờ thối rữa tại vườn không thể thu hoạch, thị trường sốt giá lên mức xa xỉ

Một loại 'vàng xanh trên cây' của Cuba gặp khó: Bất ngờ thối rữa tại vườn không thể thu hoạch, thị trường sốt giá lên mức xa xỉ

16:07 , 16/12/2025
Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, gần giống Exciter nhưng nhập khẩu, không có ABS

Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, gần giống Exciter nhưng nhập khẩu, không có ABS

14:28 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên