Shipper sinh năm 2000 chạy giao hàng 5 năm tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng: MXH lặng người khi nghe bí quyết

12-12-2025 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Anh được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh "đại thần" hay "vua đơn".

Một người giao hàng (shipper) ở Trung Quốc gần đây đã công khai tổng thu nhập trong 5 năm của mình, thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội. Nhân vật chính là Trương Học Cường tiết lộ anh đã chạy giao hàng ở Thượng Hải 5 năm, tổng thu nhập khoảng 1,4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,87 tỉ đồng), sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, số tiền tích lũy đạt 1,12 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,92 tỉ đồng Việt Nam). Tuy nhiên, ngoài thời gian ăn uống và ngủ, hầu hết thời gian còn lại mỗi ngày anh đều tập trung nhận đơn và giao hàng, cuộc sống vô cùng vất vả.

Theo báo Tiêu Tương Thần Báo, Trương Học Cường năm nay 25 tuổi, đến từ Chương Châu, Phúc Kiến. 5 năm trước, do kinh doanh quán ăn sáng thất bại, anh nợ 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 176 triệu đồng), để nhanh chóng trả hết nợ, anh đã chọn trở thành người giao hàng. 

Sau khi vào nghề, anh duy trì lối sống cực kỳ tiết kiệm, hầu như không chi tiêu gì ngoài những khoản cần thiết. Trừ dịp Tết Nguyên Đán, anh hầu như làm việc mỗi ngày từ 10 giờ 40 phút sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, chỉ dành ra vài giờ để ăn uống.

Để đảm bảo thể lực, Trương Học Cường yêu cầu bản thân phải ngủ ít nhất 8,5 tiếng mỗi ngày. Ngoài ăn và ngủ, hầu hết thời gian còn lại anh đều dành hết cho việc nhận đơn và giao hàng. Nhờ hiệu suất chạy đơn cao, anh được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh "đại thần" hay "vua đơn". 

Shipper sinh năm 2000 chạy giao hàng 5 năm tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng: MXH lặng người khi nghe bí quyết- Ảnh 1.

Nói về lý do chia sẻ thu nhập, Trương Học Cường cho biết anh chỉ muốn ghi lại trải nghiệm của mình, đồng thời cảm thấy an ủi vì đã dùng sức lao động để trả hết nợ và tích lũy được tiền bạc.

Anh đề cập rằng mình có một người em trai đang đi làm xa, nhưng vẫn chưa tiết lộ với gia đình về việc đã tiết kiệm được hơn 1 triệu Nhân dân tệ, dự định trong tương lai sẽ thử mở lại quán ăn. 

Anh nói: "Trước đây thất bại một lần, tôi không cam tâm, vẫn muốn thử lại lần nữa." Anh Nhan, đội trưởng của trạm giao hàng nơi Trương Học Cường làm việc, giới thiệu rằng trạm nằm ở đường Ngô Trung, khu Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải, và các shipper làm việc theo mô hình cộng tác viên. Trương Học Cường ít nói, nhưng rất tận tâm với công việc. Anh nói: "Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi bộ giao hàng, cậu ấy toàn chạy."

Nguồn: ETtoday

 

Theo Thanh Huyền

Đời sống pháp luật

