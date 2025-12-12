Tỉnh giàu nhất Trung Quốc tham vọng nhân đôi GDP, ‘vượt Anh, bám sát Pháp’ để tương đương nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới: Tiềm năng đến đâu?

GDP của Quảng Đông năm 2022 đạt khoảng 13 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,84 nghìn tỷ USD. Nếu tăng gấp đôi vào năm 2035, con số này sẽ lên khoảng 26 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương quy mô nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới hiện nay, đứng trước Pháp và sau nước Anh.

Để đạt mục tiêu này, Quảng Đông cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5% trong hơn một thập kỷ tới, cao hơn đáng kể so với mức hiện tại. Các đề xuất nhấn mạnh vai trò của đổi mới công nghệ và các ngành mới nổi làm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà phân tích và doanh nhân địa phương cảnh báo rằng những thách thức cơ cấu khiến mục tiêu này trở nên quá tham vọng.

Ông Peng Peng, chủ tịch điều hành của Viện Cải cách Quảng Đông, cho biết: “Trong bối cảnh đầu tư bất động sản suy giảm, các ngành sản xuất dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, và tình trạng nhà xưởng cùng văn phòng bị bỏ trống, các giải pháp hiện có cho Quảng Đông là rất hạn chế”.

Ông Peng cho biết tốc độ tăng trưởng trung bình của tỉnh trong 5 năm qua ở mức khoảng 4,1%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Để GDP Quảng Đông có thể tăng gấp đôi vào năm 2035, các ngành mới nổi và ngành của tương lai sẽ phải tạo ra làn sóng tăng trưởng tiếp theo.

Quảng Đông là nền kinh tế cấp tỉnh lớn nhất Trung Quốc từ năm 1989, nhờ thế mạnh sản xuất và sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ như Huawei và DJI - hãng dẫn đầu thế giới về công nghệ drone. Nhưng tăng trưởng của tỉnh không đạt mục tiêu quốc gia trong vài năm gần đây do thị trường bất động sản trầm lắng và tác động từ thuế quan của Mỹ lên hoạt động xuất khẩu.

Trong báo cáo công bố gần đây, Morgan Stanley cho biết Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ cho phép Quảng Đông hạ mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm tới, từ mức 5% xuống 4%.

Ông Peng nói rằng chỉ có tái cơ cấu công nghiệp và đột phá công nghệ mới có thể khai mở động lực tăng trưởng mới. Ông cho rằng cải thiện tâm lý thị trường sẽ thúc đẩy việc làm, tăng thu nhập và giúp các ngành truyền thống cũng như bất động sản phục hồi.

Bản đề xuất cũng kêu gọi tận dụng khu phát triển Vùng Vịnh Lớn để tăng cường hợp tác với Hong Kong và Macau, cải thiện kết nối hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thuật ngữ “chanye”, nghĩa là “công nghiệp”, xuất hiện 109 lần trong bản đề xuất, cho thấy đây là trọng tâm của kế hoạch. Tỉnh cho biết sẽ mở rộng các ngành mới nổi và ngành của tương lai, đẩy nhanh phát triển các cụm chiến lược trong nền kinh tế bay thấp, kinh tế thông minh và kinh tế xanh, đồng thời phối hợp phát triển các cụm cảng, công nghiệp và đô thị.

Bản đề xuất cũng xác định các cụm công nghiệp công nghệ cao làm động lực tăng trưởng, gồm trí tuệ nhân tạo và robot. Các ngành tương lai được nêu gồm năng lượng mới, vật liệu mới, hàng không vũ trụ thương mại, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, hydro, nhiệt hạch, giao diện não - máy tính, trí tuệ thể hiện (embodied intelligence) và mạng 6G.

Tỉnh nhấn mạnh mục tiêu hội nhập hoàn toàn vào thị trường toàn quốc, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, vùng đồng bằng sông Dương Tử, vùng Thành Đô – Trùng Khánh, cảng thương mại tự do Hải Nam và các khu vực khác.

Quảng Đông cũng đặt mục tiêu xây dựng các huyện có giá trị sản lượng công nghiệp trên 10 tỷ nhân dân tệ và hình thành các “huyện 100 tỷ nhân dân tệ” nhằm thu hẹp chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

Tính đến năm 2024, Trung Quốc có 62 huyện đạt giá trị sản lượng trên 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14,1 tỷ USD, nhưng chưa có huyện nào thuộc Quảng Đông.

Doanh nhân địa phương cho rằng kế hoạch của Quảng Đông giống với các tỉnh phát triển khác và không có nhiều lợi thế riêng biệt.

Chủ doanh nghiệp thương mại điện tử Zhang Jie tại Quảng Châu nói: “Tôi và nhiều chủ doanh nghiệp ủng hộ chiến lược dài hạn phục hưng đất nước bằng khoa học - công nghệ. Nhưng phần lớn doanh nghiệp địa phương vẫn đang chật vật mỗi ngày, không có nguồn vốn mới và đơn hàng để duy trì hoạt động”.

Theo SCMP