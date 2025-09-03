Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này, 2 loại tài sản 'nóng bỏng tay' liên tiếp lập kỷ lục, đà tăng chưa có dấu hiệu dừng

Giá vàng nối dài chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp và lập kỷ lục mới. Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã làm tăng sức hút của kim loại quý này. Giới giao dịch cũng tìm đến vàng để trú ẩn sau đợt bán tháo trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Vàng giao ngay tăng tới 0,4% lên 3.546,96 USD/ounce khi thị trường châu Á mở cửa sáng ngày 3/9, nhỉnh hơn so với kỷ lục hôm trước. Giá vàng đã tăng 5% trong 6 phiên vừa qua do nhu cầu trú ẩn gia tăng. Nhà đầu tư hiện lo ngại về tương lai của Fed và tình hình ngân sách tại các nước phát triển.

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 33%, trở thành một trong những hàng hóa chủ chốt có diễn biến tốt nhất. Đợt tăng mới nhất được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9. Báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ công bố vào thứ Sáu tới được dự báo sẽ củng cố thêm nhận định rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt, qua đó làm cơ sở cho việc hạ lãi suất. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Trong 3 năm qua, giá vàng và bạc đều đã tăng hơn gấp đôi. Những rủi ro ngày càng lớn về địa chính trị, kinh tế và thương mại toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn truyền thống.

Việc Tổng thống Donald Trump chỉ trích Fed đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Thị trường hiện chờ đợi một phán quyết quan trọng về việc ông Trump có cơ sở pháp lý để bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook hay không. Nếu được coi là hợp pháp, động thái này sẽ cho phép ông bổ nhiệm một quan chức có xu hướng ôn hòa hơn.

Nhà đầu tư cũng đang chờ thông báo từ Nhà Trắng về việc lựa chọn Chủ tịch Fed kế nhiệm, sau khi ông Powell rời nhiệm sở vào tháng 5 năm sau. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên từ thứ Sáu, theo Wall Street Journal.

Ngoài ra, ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao ra phán quyết nhanh nhằm lật lại quyết định của tòa án liên bang cho rằng nhiều mức thuế quan do ông áp đặt là trái pháp luật. Thất bại pháp lý này đã làm gia tăng bất ổn cho các nhà nhập khẩu Mỹ, đồng thời có thể trì hoãn lợi ích kinh tế mà chính quyền cam kết.

Ngoài vàng, bạc thậm chí còn tăng ấn tượng hơn trong năm nay. Kim loại này đã tăng khoảng 40% từ đầu năm đến nay, với giá lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 USD/ounce kể từ năm 2011 đến nay.

Bạc còn được đánh giá cao nhờ các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt trong công nghệ năng lượng sạch như pin năng lượng mặt trời. Trong bối cảnh đó, thị trường bạc đang hướng tới năm thứ 5 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung, theo Silver Institute.

Giới đầu tư tiếp tục rót vốn vào các quỹ ETF gắn với bạc. Lượng nắm giữ đã tăng tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 8. Điều này làm suy giảm kho dự trữ bạc có sẵn tại London, dẫn đến tình trạng thắt chặt nguồn cung. Lãi suất cho thuê bạc - phản ánh chi phí vay kim loại trong ngắn hạn - duy trì ở mức khoảng 2%, cao hơn nhiều so với mức thông thường gần bằng 0.

Tại Việt Nam, vàng nhẫn được SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đều hiện có giá khoảng 128 triệu đồng/lượng bán ra, 125 triệu đồng/lượng mua vào. Bạc thỏi Phú Quý hiện có giá 43 triệu đồng/kg bán ra, 41,7 triệu đồng/kg mua vào.﻿

Theo Yahoo Finance﻿