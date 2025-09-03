Mất thị trường châu Âu, Nga có ngay khách hàng lớn thay thế, sắp cùng nhau làm dự án khí đốt lớn và đắt nhất thế giới với công suất 50 tỷ m³/năm

Tập đoàn khí đốt Gazprom đã kí biên bản ghi nhớ triển khai dự án đường ống khí đốt Power Siberia 2, đưa khí﻿ từ các mỏ ở Yamal (Nga) qua Mông Cổ sang Trung Quốc, truyền thông Nga đưa tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tìm cách tăng cường mối quan hệ năng lượng với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất – sau khi mất phần lớn thị phần tại châu Âu vì các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine.

Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller cho hay Power Siberia 2 sẽ là dự án khí đốt “lớn nhất và đắt nhất thế giới”, song không tiết lộ chi phí đầu tư cũng như nhà thầu xây dựng. Dự án có công suất 50 tỷ m³/năm.

Giá khí đốt qua đường ống Power Siberia 2 sẽ được đàm phán riêng, ông Miller nói thêm.﻿

Nga bắt đầu bơm khí cho Trung Quốc từ Đông Siberia qua tuyến Power Siberia 1 từ 2019. Tuy nhiên, các mỏ khí ở Tây và Đông Siberia chưa được kết nối. Vì vậy, Moscow kỳ vọng dự án Power Siberia 2 sẽ cho phép vận chuyển khí từ Tây Siberia sang Trung Quốc, đồng thời tạo thế cạnh tranh giữa Bắc Kinh và EU.

Sau hơn một thập kỷ đàm phán, Nga và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất được giá khí cũng như nguồn vốn đầu tư cho tuyến đường ống mới.

Ngoài thoả thuận trên, Gazprom cũng đồng ý tăng sản lượng cung cấp khí đốt qua đường ống Power Siberia 1 cho Trung Quốc từ 38 tỷ m³ lên 44 tỷ m³ mỗi năm.

Giá khí mà Nga bán cho Trung Quốc cũng sẽ thấp hơn so với giá bán cho châu Âu vì chi phí vận chuyển thấp hơn, Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller cho biết.

Nga hiện là nhà cung cấp dầu thô và khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc; đồng thời là nhà cung cấp than lớn thứ hai và LNG lớn thứ ba. Quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa hai nước càng được củng cố sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga.

Năm 2024, xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc đạt khoảng 31 tỷ m³, dự kiến tăng lên 38 tỷ m³ trong năm nay khi đạt công suất tối đa. Tuy vậy, con số này vẫn còn rất nhỏ so với mức 177 tỷ m³ mà Nga từng xuất khẩu sang châu Âu mỗi năm trong giai đoạn 2018-2019.

Hiện nay, khí đốt Nga chỉ còn chiếm 18% tổng nhập khẩu của châu Âu, giảm mạnh so với 45% năm 2021. Nhập khẩu dầu từ Nga vào EU cũng đã giảm từ khoảng 30% xuống chỉ còn 3%. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga trước năm 2027.

Tham khảo: Reuters﻿