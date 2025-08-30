Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách sộp tính tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên 44 tỷ mét khối mỗi năm, Moscow dự kiến bỏ túi thêm 1,5 tỷ USD

30-08-2025 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Nga hiện cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống Power Siberia 1 cho Trung Quốc mỗi năm.

Khách sộp tính tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên 44 tỷ mét khối mỗi năm, Moscow dự kiến bỏ túi thêm 1,5 tỷ USD- Ảnh 1.

Trung Quốc đang tìm cách mua thêm khí đốt từ Nga qua tuyến đường ống hiện tại trong bối cảnh đàm phán về việc xây dựng tuyến đường ống thứ 2 chưa đạt tiến triển, Reuters dẫn lời một số nguồn tin trong ngành cho biết.

Dự kiến, năng lượng sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, một bước ngoặt cho dự án đường ống Power Siberia 2 trị giá 13,6 tỷ USD  khó có thể đạt được trong chuyến thăm này. Đường ống này có công suất vận chuyển 50 tỷ m³ khí/năm tới Tây Bắc Trung Quốc.

Thay vì xúc tiến dự án mới, Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc tăng lượng khí đốt nhập khẩu qua đường ống Power Siberia 1 từ mức 38 tỷ m³ hiện nay.

Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đang thảo luận khả năng tăng thêm 6 tỷ m³/năm từ 2031, theo một nguồn tin tại Bắc Kinh. Con số này, với giá khoảng 250 USD/1.000 m³, có thể mang về cho Gazprom thêm 1,5 tỷ USD doanh thu mỗi năm, theo tính toán của Reuters.

Để chuẩn bị, PipeChina – tập đoàn độc quyền hạ tầng năng lượng Trung Quốc – đã bắt đầu nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường ống nội địa nhằm tiếp nhận thêm khí đốt từ tuyến Power Siberia 1. Việc xây dựng có thể khởi công từ nửa cuối năm 2026.

Trong hơn 50 năm, Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu từ Tây Siberia. Nguồn năng lượng này từng đáp ứng tới 40% nhu cầu khí đốt của khu vực và mang lại cho Moscow khoảng 90 tỷ USD mỗi năm. Nhưng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hầu hết EU đã ngừng nhập khẩu khí đốt Nga từ 2022, buộc Moscow phải tìm thị trường thay thế.

Nga bắt đầu bơm khí cho Trung Quốc từ Đông Siberia qua tuyến Power Siberia 1 từ 2019. Tuy nhiên, các mỏ khí ở Tây và Đông Siberia chưa được kết nối. Vì vậy, Moscow kỳ vọng dự án Power Siberia 2 sẽ cho phép vận chuyển khí từ Tây Siberia sang Trung Quốc, đồng thời tạo thế cạnh tranh giữa Bắc Kinh và EU.

Bất chấp hơn một thập kỷ đàm phán, Nga và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất được giá khí cũng như nguồn vốn đầu tư cho tuyến đường ống mới.

Chuyên gia Tatiana Mitrova, Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu – Đại học Columbia, nhận định nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đang bị hạn chế do sản lượng khí đốt trong nước và năng lượng tái tạo tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị như lệnh trừng phạt của phương Tây, nguồn cung qua đường bộ từ Nga vẫn mang lại lợi thế.

Theo ông Sergey Sanakoev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương tại Moscow, Nga và Trung Quốc đang thảo luận khả năng nâng công suất đường ống Power Siberia 1 lên 45 tỷ m³/năm. Gazprom cũng cho biết tuyến này có thể bơm vượt công suất thiết kế ban đầu 38 tỷ m³.

Ông Sanakoev nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là dự án Power Siberia 2 bị từ bỏ”.

Ngoài ra, Nga dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống từ đảo Sakhalin vào năm 2027, với công suất khoảng 10 tỷ m³ mỗi năm.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

