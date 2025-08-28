Ảnh minh họa

Trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp Đức đang quan tâm tới khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada như một lựa chọn bổ sung nguồn cung, thông qua các thỏa thuận hoán đổi. Canada hiện là quốc gia sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 5 thế giới.

Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson cho biết các công ty năng lượng Đức có thể khai thác nguồn LNG từ bờ Tây Canada để giao dịch trên thị trường toàn cầu, sau đó mua lại các lô hàng LNG với giá thấp hơn vận chuyển về châu Âu. Cách tiếp cận này có thể giúp Đức giảm áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Trước đó, trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, chính quyền cựu Thủ tướng Justin Trudeau từng cho rằng Canada không có tiềm năng kinh doanh LNG. Tuy nhiên, chính phủ đương nhiệm đã thay đổi quan điểm, khẳng định sẽ điều chỉnh theo thực tế mới và kỳ vọng của người dân.

Hiện Canada mới có một cơ sở LNG duy nhất – dự án LNG Canada tại Kitimat, British Columbia – với công suất 5,6 triệu tấn/năm, dự kiến nâng lên 14 triệu tấn/năm khi toàn bộ dây chuyền hoàn thành. Đây là dự án 40 tỷ USD do liên danh Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi và Kogas đầu tư. Dù châu Á được xem là thị trường chính, song sự phát triển của thị trường giao ngay toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho các đối tác châu Âu.

Theo Cơ sở hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), tính đến ngày 25/8, mức dự trữ khí đốt của khu vực chỉ đạt 76% công suất, tương đương khoảng 85 tỷ m³ – thấp hơn mức 92% của cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 10 năm (80,5%). Trong khi đó, dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy nhập khẩu LNG của châu Âu đã giảm từ đỉnh 11 triệu tấn hồi tháng 3 xuống 7,4 triệu tấn trong tháng 8, do nhu cầu suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ châu Á.

Ngược lại, nhập khẩu LNG tại châu Á tăng mạnh, đạt 26 triệu tấn trong tháng 8, so với mức thấp 21 triệu tấn hồi tháng 2. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo xu hướng mua của khu vực này sẽ chậm lại trong phần còn lại của năm 2025 do tồn kho cao, đặc biệt tại Trung Quốc. Điều này có thể giúp giải phóng thêm khối lượng LNG cho châu Âu.

Việc tăng nhập khẩu LNG được kỳ vọng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung nội khối do hoạt động bảo trì mùa vụ tại một số mỏ khí đốt của Na Uy, kéo dài đến cuối tháng 9. Nhờ đó, châu Âu nhiều khả năng vẫn đạt mức dự trữ 90% trước mùa sưởi ấm vào tháng 10, giảm bớt lo ngại về an ninh năng lượng.