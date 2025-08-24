Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị cắt nguồn cung khí đốt Nga, quốc gia EU vội chi hơn nửa tỷ USD thuê kho cảng LNG của Mỹ, kết cục chịu lỗ nặng vì tính toán sai nhu cầu

24-08-2025 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Việc đánh giá sai nhu cầu năng lượng khiến dự án rơi vào cảnh thua lỗ chỉ trong vài năm.

Bị cắt nguồn cung khí đốt Nga, quốc gia EU vội chi hơn nửa tỷ USD thuê kho cảng LNG của Mỹ, kết cục chịu lỗ nặng vì tính toán sai nhu cầu- Ảnh 1.

Giới chức Phần Lan đã đánh giá quá cao nhu cầu khí đốt trong nước, dẫn đến việc vội vã ký kết hợp đồng thuê kho cảng LNG nổi tại Inkoo thay vì tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga. Hệ quả là nước này gánh khoản lỗ khoảng 42,6 triệu euro trong giai đoạn 2022–2024, theo tạp chí Suomen Kuvalehti.

Ban đầu, chính phủ Phần Lan kỳ vọng dự án sẽ sinh lợi, đặc biệt sau khi đường ống Balticconnector gặp sự cố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức tiêu thụ khí đốt không như kỳ vọng, khiến dự án rơi vào tình trạng thua lỗ.

Năm 2022, dưới thời Thủ tướng Sanna Marin, công ty nhà nước Gasgrid đã ký thỏa thuận với Excelerate Energy (Mỹ) để đặt kho cảng LNG nổi tại Inkoo. Giá trị hợp đồng là 460 triệu euro cho 10 năm thuê.

Việc triển khai dự án diễn ra cấp tốc, sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt vì Phần Lan từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Mika Lintilä đã thúc đẩy cấp phép dự án khẩn cấp, cho phép hoàn thiện hệ thống cảng, hạ tầng tiếp nhận LNG và đường ống dẫn khí dài 2,2 km.

Theo Suomen Kuvalehti, quyết định này mang đậm tính chính trị. Phần Lan muốn giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, ngay cả khi chi phí kinh tế cao. Dù kho cảng LNG nổi đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng trong thời điểm khủng hoảng, song với nhu cầu thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến, dự án trở thành gánh nặng tài chính đối với quốc gia Bắc Âu này.

Tham khảo: EADaily﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

