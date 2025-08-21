U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/năm từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

Chín năm trước, Ryan Hogue phải làm cùng lúc hai công việc và nhận thêm dự án tự do. Anh dần cảm thấy bản thân bị quá tải. Sau khi đọc về những người kiếm được thu nhập thụ động từ thương mại điện tử, anh quyết định bắt đầu một công việc phụ cho riêng mình.

Anh mở một cửa hàng in theo nhu cầu trên Amazon với chi phí 0 đồng. Sản phẩm đầu tiên anh bán được là một chiếc áo phông in hình quái vật Loch Ness giá 14,99 USD (khoảng 372.000 VND). Lợi nhuận từ chiếc áo này là 2,58 USD (khoảng 64.000 VND). Con số này đã thay đổi tất cả.

Hiện nay, Ryan bán nhiều loại sản phẩm thời trang cho khách hàng tại Mỹ và quốc tế. Anh đã xây dựng được 4 nguồn thu nhập thụ động: kinh doanh in hình theo yêu cầu, kênh YouTube, các khóa học trực tuyến giúp người khác khởi nghiệp và dịch vụ huấn luyện 1:1. Tổng các nguồn thu nhập lên đến 49.000 USD/tháng, tương đương khoảng 1,29 tỷ VNĐ.

Ryan cho biết chính nhờ tự động hóa và các công cụ AI mà anh có thể vận hành công việc hiệu quả hơn. Dưới đây là những công cụ anh ưa dùng nhất.

Công cụ giúp giảm bớt công việc có tính lặp lại

Khi mới khởi nghiệp, Ryan mất hàng giờ để viết mô tả sản phẩm, rồi phải tải lên và đăng từng mục một cách thủ công. Trong vài năm gần đây, anh dùng nền tảng MyDesigns để giảm đáng kể khối lượng công việc đơn điệu này. MyDesigns có tính năng tạo danh mục sản phẩm và đăng hàng loạt lên mạng.

Ngoài ra, tính năng Vision AI còn tự động tạo tiêu đề, mô tả và thẻ tag tối ưu SEO, biến nhiều tiếng đồng hồ làm việc thành chỉ vài phút thao tác.

Công cụ giúp quảng bá cửa hàng

Một trong những nền tảng Ryan yêu thích là Zapier. Trong nhiều năm, anh sử dụng Zapier để quảng bá cho cửa hàng Etsy của mình trên mạng xã hội một cách tự động hoàn toàn.

Cứ mỗi khi danh sách sản phẩm trên Etsy được cập nhật, hệ thống sẽ tự động lấy tiêu đề, hình ảnh và URL sản phẩm rồi đăng lên Facebook, Pinterest và X.

Nhờ vậy, anh đã xây dựng lượng người theo dõi trên mạng xã hội một cách tự nhiên, gần như không tốn công. Thời gian tiết kiệm được, anh tập trung nhiều hơn vào mở rộng kinh doanh và ra mắt sản phẩm mới.

Công cụ giúp đa nhiệm hiệu quả

Ryan thường phải xử lý nhiều việc cùng lúc, nhưng anh là một người đọc chậm và thiên về tiếp thu qua thính giác. Bởi vậy, anh đặc biệt thích OmniReader. Công cụ AI này chuyển văn bản thành giọng nói, cho phép anh nghe nội dung của bất kỳ trang web nào trong khi vẫn làm việc.

Anh cũng thường xuyên dùng Gemini, trợ lý AI của Google. Chỉ với một cú nhấp, Gemini có thể tóm tắt email thành những ý chính, hoặc tự động lên lịch họp và gợi ý ý tưởng. Gần đây, anh nhờ Gemini liệt kê 25 ngành nghề phổ biến để tìm cảm hứng thiết kế áo phông và chỉ mất vài giây để có danh sách đầy đủ.

Công cụ giúp truyền tải thông điệp tốt hơn

Dù không còn đi học hay làm trong môi trường doanh nghiệp, Ryan đôi khi vẫn cần làm slide cho video YouTube. Anh dùng Gamma, công cụ AI tạo thuyết trình. Giao diện của Gamma rất đơn giản, đồng thời các chủ đề slide còn mang lại cảm hứng thẩm mỹ để anh cải thiện website cá nhân.

Ngoài ra, Ryan đang thử nghiệm với HeyGen, một công cụ AI tạo avatar ảo và cho phép nhân bản video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này giúp anh dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế.

Nhờ áp dụng các công cụ tự động hóa và AI, Ryan Hogue đã mở rộng công việc kinh doanh, phát triển thêm nhiều nguồn thu nhập thụ động. Và quan trọng hơn, anh có thể tự vận hành toàn bộ mà không cần đội ngũ hỗ trợ.

Theo CNBC