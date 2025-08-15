U40 ung dung kiếm 165 triệu đồng/tháng nhờ thu nhập thụ động, người phụ nữ chỉ ra 5 cách kiếm thêm tiền hiệu quả, thậm chí có thể ứng dụng AI

Năm 2015, sau khi bị sa thải, Jen Glantz quyết định rời bỏ môi trường công sở tại Mỹ để trở thành doanh nhân toàn thời gian. Cô dồn toàn bộ tâm huyết vào phát triển thương hiệu cá nhân và mở rộng dịch vụ “Bridesmaid for Hire”. Dịch vụ này cho thuê phù dâu, hỗ trợ ngày cưới, viết lời phát biểu, lời thề cho cô dâu và chú rể và nhiều dịch vụ khác.

Công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Glantz chuyển từ lịch làm việc hành chính sang hơn 70 giờ mỗi tuần. Cô tự mình vận hành mọi hoạt động suốt gần 10 năm, đi khắp nước Mỹ và làm việc không kể giờ giấc.

Năm 2023, khi trở thành mẹ, ưu tiên của Glantz thay đổi. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con gái nhưng vẫn duy trì kinh doanh. Glantz chuyển hướng sang lấy thu nhập thụ động làm trọng tâm, kiếm tiền từ nhiều sản phẩm khác nhau như công cụ AI và tiếp thị liên kết. Hiện mỗi tháng cô thu về khoảng 6.300 USD (khoảng 165 triệu VNĐ) từ nguồn thu nhập này.

Thứ nhất, khai thác những gì đã có. Khi nhận thấy trang web của mình thu hút gần 40.000 lượt truy cập mỗi tháng, Glantz lập tức kiếm tiền bằng quảng cáo và liên kết tiếp thị. Cô khuyên nên đánh giá nguồn lực sẵn có, từ lượng theo dõi trên mạng xã hội, danh sách email đến những kỹ năng được nhiều người tìm đến. Từ đó, tìm cách tạo doanh thu trên nền tảng sẵn có sẽ nhanh và đáng tin cậy hơn bắt đầu từ con số 0.

Thứ hai, lắng nghe khán giả. Glantz từng mất vài trăm USD và hơn 20 giờ xây dựng một khóa học nhưng không bán được vì khách hàng không có nhu cầu. Trước khi đầu tư ý tưởng, cô luôn khảo sát thị trường. Với dự án mới, Glantz thường viết loạt bài blog chuẩn SEO, chia sẻ cho người đăng ký bản tin và người theo dõi mạng xã hội để đo lường sự quan tâm. Trên TikTok hay Instagram, cô quan sát loại nội dung được tương tác nhiều và xác định sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của người xem.

Thứ ba, biến dịch vụ tốn thời gian thành sản phẩm có thể mở rộng. Sau khi sinh con, Glantz nhận ra việc viết lời phát biểu cưới tốn 6 tiếng không thể duy trì lâu dài. Cô hợp tác với lập trình viên tạo công cụ AI viết lời phát biểu và lời thề ước dựa trên hơn 200 bài từng soạn. Công cụ giữ nguyên phong cách viết, phục vụ nhiều khách hơn với giá 35 USD thay vì 397 USD và mang lại hàng nghìn USD thu nhập thụ động mỗi tháng.

Thứ tư, áp dụng chuyên môn đa dạng. Glantz tin rằng không nhất thiết phải gắn bó duy nhất một lĩnh vực. Cô đã điều chỉnh công cụ viết lời phát biểu cưới để phục vụ người cần viết lời tưởng niệm và lời phát biểu tốt nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập mà không cần bát đầu lại từ đầu.

Thứ năm, đặt giới hạn thời gian để buộc bản thân ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Trước đây, Glantz nghĩ doanh nhân phải làm thêm suốt 24/7, nhưng thực tế điều này gây kiệt sức. Hiện cô chỉ làm 20–25 giờ mỗi tuần, giới hạn số cuộc gọi một ngày và mỗi cuộc chỉ 15 phút, đồng thời không dùng mạng xã hội trong giờ làm việc. Việc này giúp Glantz tập trung vào những việc thực sự mang lại hiệu quả và cô hoàn thành nhiều hơn dù làm chỉ bằng 1/3 thời gian trước đây.

Theo CNBC