Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U40 ung dung kiếm 165 triệu đồng/tháng nhờ thu nhập thụ động, người phụ nữ chỉ ra 5 cách kiếm thêm tiền hiệu quả, thậm chí có thể ứng dụng AI

15-08-2025 - 21:59 PM | Tài chính quốc tế

Để bắt đầu một công việc phụ tạo ra thu nhập thụ động, người phụ nữ rút ra 5 kinh nghiệm quan trọng.

Năm 2015, sau khi bị sa thải, Jen Glantz quyết định rời bỏ môi trường công sở tại Mỹ để trở thành doanh nhân toàn thời gian. Cô dồn toàn bộ tâm huyết vào phát triển thương hiệu cá nhân và mở rộng dịch vụ “Bridesmaid for Hire”. Dịch vụ này cho thuê phù dâu, hỗ trợ ngày cưới, viết lời phát biểu, lời thề cho cô dâu và chú rể và nhiều dịch vụ khác.

Công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Glantz chuyển từ lịch làm việc hành chính sang hơn 70 giờ mỗi tuần. Cô tự mình vận hành mọi hoạt động suốt gần 10 năm, đi khắp nước Mỹ và làm việc không kể giờ giấc.

Năm 2023, khi trở thành mẹ, ưu tiên của Glantz thay đổi. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con gái nhưng vẫn duy trì kinh doanh. Glantz chuyển hướng sang lấy thu nhập thụ động làm trọng tâm, kiếm tiền từ nhiều sản phẩm khác nhau như công cụ AI và tiếp thị liên kết. Hiện mỗi tháng cô thu về khoảng 6.300 USD (khoảng 165 triệu VNĐ) từ nguồn thu nhập này.

Thứ nhất, khai thác những gì đã có. Khi nhận thấy trang web của mình thu hút gần 40.000 lượt truy cập mỗi tháng, Glantz lập tức kiếm tiền bằng quảng cáo và liên kết tiếp thị. Cô khuyên nên đánh giá nguồn lực sẵn có, từ lượng theo dõi trên mạng xã hội, danh sách email đến những kỹ năng được nhiều người tìm đến. Từ đó, tìm cách tạo doanh thu trên nền tảng sẵn có sẽ nhanh và đáng tin cậy hơn bắt đầu từ con số 0.

Thứ hai, lắng nghe khán giả. Glantz từng mất vài trăm USD và hơn 20 giờ xây dựng một khóa học nhưng không bán được vì khách hàng không có nhu cầu. Trước khi đầu tư ý tưởng, cô luôn khảo sát thị trường. Với dự án mới, Glantz thường viết loạt bài blog chuẩn SEO, chia sẻ cho người đăng ký bản tin và người theo dõi mạng xã hội để đo lường sự quan tâm. Trên TikTok hay Instagram, cô quan sát loại nội dung được tương tác nhiều và xác định sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của người xem.

Thứ ba, biến dịch vụ tốn thời gian thành sản phẩm có thể mở rộng. Sau khi sinh con, Glantz nhận ra việc viết lời phát biểu cưới tốn 6 tiếng không thể duy trì lâu dài. Cô hợp tác với lập trình viên tạo công cụ AI viết lời phát biểu và lời thề ước dựa trên hơn 200 bài từng soạn. Công cụ giữ nguyên phong cách viết, phục vụ nhiều khách hơn với giá 35 USD thay vì 397 USD và mang lại hàng nghìn USD thu nhập thụ động mỗi tháng.

Thứ tư, áp dụng chuyên môn đa dạng. Glantz tin rằng không nhất thiết phải gắn bó duy nhất một lĩnh vực. Cô đã điều chỉnh công cụ viết lời phát biểu cưới để phục vụ người cần viết lời tưởng niệm và lời phát biểu tốt nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập mà không cần bát đầu lại từ đầu.

Thứ năm, đặt giới hạn thời gian để buộc bản thân ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Trước đây, Glantz nghĩ doanh nhân phải làm thêm suốt 24/7, nhưng thực tế điều này gây kiệt sức. Hiện cô chỉ làm 20–25 giờ mỗi tuần, giới hạn số cuộc gọi một ngày và mỗi cuộc chỉ 15 phút, đồng thời không dùng mạng xã hội trong giờ làm việc. Việc này giúp Glantz tập trung vào những việc thực sự mang lại hiệu quả và cô hoàn thành nhiều hơn dù làm chỉ bằng 1/3 thời gian trước đây.

Theo CNBC

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Sự kiện: Tiền khôn

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ

Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ Nổi bật

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut Nổi bật

Vượt Campuchia, đây là nước ASEAN được Trung Quốc rót gần 4 tỷ USD trong nửa đầu 2025

Vượt Campuchia, đây là nước ASEAN được Trung Quốc rót gần 4 tỷ USD trong nửa đầu 2025

21:43 , 15/08/2025
CEO Carlsberg “than khổ” vì áp lực chi tiêu khiến thói quen uống bia của người dân thay đổi

CEO Carlsberg “than khổ” vì áp lực chi tiêu khiến thói quen uống bia của người dân thay đổi

21:16 , 15/08/2025
Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

19:55 , 15/08/2025
Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi

Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi

19:19 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên