Cô gái 25 tuổi kiếm 6,3 tỷ một năm dù làm 70 giờ/tuần: Hé lộ lãi kép từ sự chăm chỉ

Lãi kép sau nỗ lực 70 giờ/tuần

Zhang làm việc 60 đến 70 giờ mỗi tuần, vừa đảm nhận một công việc toàn thời gian tại một công ty công nghệ lớn, vừa điều hành một sự nghiệp trực tuyến như một người ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội. Với hơn 260.000 người theo dõi, Zhang chia sẻ nội dung liên quan đến sự nghiệp và tài chính cá nhân trên các trang mạng xã hội của mình.

Trong năm ngoái, thu nhập từ công việc phụ của Zhang trên mạng xã hội đạt được khoảng 245.000 USD, một phần lớn đến từ các hợp đồng tài trợ và nội dung. Điều này chứng minh rằng sự kiên trì trong công việc, dù không dễ dàng, có thể mang lại thành quả đáng kinh ngạc.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Zhang tái định nghĩa về công việc chăm chỉ chính là khái niệm “lãi kép” — một nguyên lý trong tài chính mà thường thấy trong các khoản đầu tư. Zhang chia sẻ rằng, giống như việc các khoản đầu tư có thể sinh lời nhờ lãi kép, sự kiên trì trong hành động cũng sẽ mang lại những kết quả bất ngờ theo thời gian.

Cô cho biết: “Những hành động kiên trì sẽ tích lũy theo thời gian. Điều này có nghĩa là bạn phải làm việc, dù đôi khi bạn không muốn, vì sự lặp lại liên tục quan trọng hơn cảm giác của bạn về nó.”

Lillian Zhang.

Cuộc sống tại Silicon Valley và động lực khởi nghiệp

Zhang lớn lên ở Silicon Valley, nơi cô là con một trong gia đình có bố mẹ là người nhập cư. Cô chia sẻ rằng cuộc sống ở đây đã hình thành trong cô một nhận thức sai lệch về sự giàu có, vì trong khi nhiều bạn bè của cô có cha mẹ sở hữu nhiều bất động sản và xe hơi sang trọng, gia đình cô chỉ đủ khả năng sống trong các căn hộ.

“Tiền là một thứ mà cha mẹ tôi có tư duy thiếu thốn về nó. Họ không nói trực tiếp về vấn đề này với tôi, nhưng tôi nghe thấy họ tranh cãi về tiền, và tôi nhớ rằng đó luôn là điều tiêu cực,” Zhang chia sẻ.

Kinh nghiệm này đã thúc đẩy Zhang sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết tâm thoát khỏi nỗi lo tài chính và muốn đền đáp lại cho cha mẹ. Điều này đã là động lực giúp cô rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp ngay từ khi còn nhỏ.

Ngay từ khi còn học trung học, Zhang đã khởi nghiệp với việc làm thú bông và bán chúng ở trường và trên mạng. Khi mới 12 tuổi, cô đã bắt đầu đăng các video về sản phẩm của mình trên YouTube để quảng bá và bán trực tuyến. Với một tư duy kinh doanh từ khi còn nhỏ, cô đã kiếm được khoảng 15.000 USD từ các công việc kinh doanh này.

Từ đó đến nay, Zhang không ngừng phát triển sự nghiệp. Cô đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình mang tên “The New Money Rules: The Gen Z Guide to Personal Finance”, dự kiến phát hành vào tháng 11 tới, đồng thời tiếp tục điều hành các trang mạng xã hội và công việc toàn thời gian.

Quản lý công việc và cuộc sống

Khi được hỏi về vấn đề cân bằng công việc và cuộc sống, Zhang thẳng thắn nói: “Tôi không thực sự nghĩ rằng nó tồn tại.” Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng việc tổ chức công việc hiệu quả giúp cô duy trì được tất cả các công việc này. Zhang khuyên mọi người nên nhóm các công việc tương tự vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tiết kiệm thời gian, ví dụ như chuẩn bị bữa ăn cho nhiều ngày thay vì nấu ăn mỗi ngày. Cô cũng phân bổ công việc quản lý email và các công việc hành chính vào một phần trong ngày.

“Tổ chức tốt và nhóm các công việc có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng và tạo ra không gian cho cuộc sống,” Zhang cho biết.

Theo Zhang, một trong những yếu tố quan trọng giúp cô duy trì động lực là phải có một mục tiêu lớn hơn để hướng đến. Cô giải thích: “Sẽ có những ngày bạn làm việc mà không thấy kết quả ngay lập tức, và cảm giác có thể là vô nghĩa. Nhưng nếu bạn biết tại sao mình làm điều đó, những nỗ lực kiên trì sẽ được đền đáp.”

Cuối cùng, Zhang nhấn mạnh rằng kết quả sẽ đến khi bạn ít ngờ tới, và đó chính là nhờ vào tất cả những nỗ lực kiên trì mà bạn đã bỏ ra từ trước đó. Những hành động nhỏ nhưng kiên định sẽ mang lại những kết quả lớn trong cuộc sống.

Với câu chuyện của mình, Lillian Zhang đã chứng minh rằng, với sự kiên trì và chiến lược đúng đắn, bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công lớn, dù trong công việc hay cuộc sống.

Tham khảo: CNBC﻿