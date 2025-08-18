40 tuổi kiếm ‘ngon ơ’ hơn 470 triệu đồng/tháng từ thu nhập thụ động: Người phụ nữ mách cách kiếm tiền không cần bằng đại học, chỉ làm 4 giờ/ngày

Năm 2007, Amy Landino đã đưa ra quyết định đầy rủi ro khi bỏ học đại học, dù đang nợ khoảng 50.000 USD (khoảng 1,31 tỷ VNĐ) tiền vay sinh viên.

Hiện tại, cô điều hành một doanh nghiệp phát triển, mang về khoảng 18.000 USD (khoảng 473 triệu VNĐ) doanh thu thụ động mỗi tháng. Trong khi đó thời gian làm việc trung bình chỉ 4 giờ mỗi ngày.

Xây dựng thu nhập thụ động không phải là tìm cách làm giàu nhanh. Đó là công việc tạo ra nội dung và sản phẩm có giá trị, có thể duy trì sinh lời lâu dài sau khi công việc ban đầu đã hoàn thành.

Amy Landino bắt đầu bằng quyết tâm của một người bỏ học đại học và niềm đam mê làm video. Hành trình từ đó đến khi trở thành doanh nhân và huấn luyện viên thành công đã dạy cho Amy nhiều bài học quý giá về xây dựng thu nhập thụ động bền vững.

Amy Landino

Dưới đây là bốn bí quyết hàng đầu của Amy dành cho người muốn bắt đầu hành trình xây dựng thu nhập thụ động:

Xây dựng lần lượt từng dòng doanh thu

Nhiều người mới khởi nghiệp sa vào cái bẫy muốn “phát triển” ngay dù chưa chứng minh được mô hình kinh doanh nào. Amy cũng từng như vậy. Cô đã chọn tập trung toàn bộ nỗ lực vào một dòng doanh thu duy nhất cho đến khi nó thành công.

Cô bắt đầu làm việc với một agency marketing. Sau đó, cô chuyển sang ý tưởng thu nhập thụ động đầu tiên là một khóa học trực tuyến. Khóa học sẽ không thể ra đời nếu cô chưa học đủ và hiểu sâu thông qua agency.

Cô rút ra các bài học về:

_ Những gì khán giả thực sự muốn

_ Cách tạo và tiếp thị sản phẩm số

_ Cách định giá phù hợp

_ Cách tự động triển khai và hỗ trợ

Sau khi hệ thống có lời và bền vững, Amy mới xem xét mở rộng sang các dòng doanh thu khác. Cách tiếp cận có tính hệ thống giúp từng dự án mới có nền tảng vững chắc từ kinh nghiệm thực tế.

Để khách hàng dẫn lối phát triển

Amy từng làm ra sản phẩm vì khán giả nhiều lần yêu cầu. Khi cộng đồng muốn sách về chiến lược video, cô viết Vlog Like a Boss. Khi họ muốn tài liệu về thói quen buổi sáng, cô ra mắt Good Morning, Good Life. Sản phẩm không là ý tưởng ngẫu hứng, mà là phản hồi trực tiếp từ thị trường. Khán giả sẽ nói cho bạn biết họ muốn mua gì. Việc của bạn là lắng nghe và đáp ứng.

Tạo hệ thống giúp duy trì doanh thu

Bí quyết để Amy chỉ cần làm 4 giờ mỗi ngày không phải là làm ít hơn, mà là làm thông minh hơn. Mỗi video cô làm mất khoảng 2 giờ, 1 giờ chuẩn bị, 1 giờ quay. Nhưng sau khi đăng, video tiếp tục kiếm tiền dài lâu.

Cô đã tạo hơn 1.000 video về năng suất làm việc và xây dựng thương hiệu. Mỗi video là mảnh ghép trong chuỗi thu nhập thụ động của cô.

Ví dụ, một video năm ngoái đã mang về hơn 1.100 USD doanh thu quảng cáo và đồng thời quảng bá các sản phẩm khác của Amy. Video này tiếp tục góp doanh thu và quảng cáo sau hơn một năm ra mắt. Nó không chỉ là nội dung mà là động cơ bán hàng có hệ thống.

Đầu tư vào kiến thức và tìm người hướng dẫn

Dù bỏ học đại học, Amy không bao giờ ngừng học. Mỗi giai đoạn kinh doanh đòi hỏi kỹ năng mới:

_ Chỉnh sửa video cho YouTube

_ Viết sách

_ Phát triển sản phẩm

_ Khả năng duy trì động lực

Dĩ nhiên cô cũng học, thử và sai. Nhưng việc có người dẫn dắt thông minh sẽ giúp tiến xa nhanh hơn. Amy đầu tư vào bản thân và thuê huấn luyện viên để ngày càng giỏi hơn.

Cô cũng tư vấn ngược lại cho khách hàng và đó là công việc cô yêu thích nhất. Cô thích giúp họ tránh sai lầm cô từng trải và đi thẳng đến mục tiêu mà họ mong muốn.

Theo CNBC