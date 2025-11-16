Trung Quốc thử nghiệm tàu đổ bộ trang bị công nghệ độc nhất thế giới

Tàu đổ bộ tấn công Type 076 mang tên Tứ Xuyên rời cảng Hồ Đông - Trung Hoa ở Thượng Hải, bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Đây là tàu đổ bộ duy nhất thế giới trang bị súng phóng điện từ, mang cả máy bay tàng hình và UAV.

Tàu Type - 76 Tứ Xuyên khi ra khơi thử nghiệm trên biển lần đầu ngày 14/11/2025.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chuyến thử nghiệm trên biển chủ yếu nhằm kiểm tra và xác minh độ tin cậy, sự ổn định của hệ thống động lực, điện và các hệ thống khác trên tàu.

Kể từ khi hạ thủy, tàu đã hoàn tất các thử nghiệm neo đậu, lắp đặt và hiệu chỉnh trang thiết bị, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để thử nghiệm trên biển.

Tứ Xuyên là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công hạng nặng Type-076 do Trung Quốc phát triển, được hạ thủy hồi tháng 12/2024.

Tàu được trang bị một cụm máy phóng điện từ (EMALS) - công nghệ hiện chỉ có trên tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ - để phóng nhiều loại máy bay, trong đó dự kiến có phiên bản hải quân của phi cơ không người lái chiến đấu (UCAV) tàng hình GJ-11.

Giới chức Trung Quốc cho biết lớp Type-076 có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn. Chuyên trang quân sự War Zone ước tính chiến hạm có chiều dài khoảng 263 m và chiều rộng 43 m.

Thông số này vượt trội lớP Type-075 tiền nhiệm - có lượng giãn nước đầy tải 32.000-36.000 tấn, chiều dài 232 m và chiều rộng 37 m. Type-076 được đánh giá là rộng hơn đáng kể so với các tàu đổ bộ tấn công khác trên thế giới, trong đó có cả lớp America do Mỹ sản xuất.

Về thiết kế, con tàu có sàn bay toàn chiều dài với cấu trúc hai đảo hiện đại, hệ thống phóng điện từ - công nghệ từng chỉ có trên tàu sân bay cao cấp, cùng dây hãm để máy bay hạ cánh.

Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên rời bến với sự hỗ trợ của tàu kéo tại Thượng Hải. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Trung Quốc

Đặc biệt, Type 76 Tứ Xuyên là tàu đổ bộ đầu tiên và duy nhất trên thế giới được trang bị súng phóng điện từ. Trước đó, chỉ có tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc, vừa mới được biên chế đầu tháng này, mới sở hữu công nghệ này.

Sàn bay rộng bất thường là trọng tâm trong thiết kế của tàu. Kết hợp với hai đảo trên boong, cấu trúc này cho thấy tàu tập trung vào hoạt động bay liên tục, với máy bay cánh cố định phóng bằng súng điện từ ở mũi tàu và hạ cánh qua hệ thống dây hãm.

Nhiều dấu hiệu cho thấy phi đội trên tàu Type-76 Tứ Xuyên sẽ bao gồm phiên bản hải quân của UAV GJ-11, còn gọi là GJ-21. Đầu tháng này, hình ảnh UAV với móc hãm nổi bật đã được công bố, trong khi năm ngoái, mô hình GJ-11 đã được thử nghiệm tại Đảo Trường Hưng, Thượng Hải, gần nơi đóng Type 076.

Mới đây, Trung Quốc thông báo phiên bản mặt đất của GJ-11, chính thức mang tên “Rồng Bí Ẩn”, đã được biên chế cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Phiên bản hải quân trong tương lai nhiều khả năng sẽ được triển khai trên các tàu sàn lớn khác của PLA, bao gồm tàu sân bay Phúc Kiến, tàu đầu tiên của Trung Quốc trang bị súng phóng điện từ, vừa được biên chế tuần trước.