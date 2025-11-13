Tàu sân bay duy nhất tại Đông Nam Á 'lột xác' sau quá trình nâng cấp lớn

.t1 { text-align: justify; }

Thales và Universal Communication Systems Co. Ltd. (UCS) đã ký hợp đồng nâng cấp tàu sân bay chủ lực của Hải quân Hoàng gia Thái Lan - chiếc HTMS Chakri Naruebet, bằng Hệ thống Quản lý Nền tảng Tích hợp hiện đại.

Thỏa thuận được công bố tại lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng & An ninh 2025, đánh dấu giai đoạn mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Thales và Hải quân Hoàng gia Thái Lan kéo dài hơn 5 thập kỷ.

Theo thông báo, Hệ thống Quản lý Nền tảng Tích hợp (IPMS) sẽ đóng vai trò là khuôn khổ kiểm soát hoạt động chính của tàu. Tổ hợp được thiết kế để tập trung quản lý hệ thống động lực, hệ thống điện, máy móc phụ trợ và các chức năng kiểm soát hư hỏng trên tàu.

Bằng cách cung cấp dữ liệu tình huống theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định tự động, IPMS nhằm mục đích cải thiện khả năng thích ứng của tàu với các điều kiện vận hành thay đổi, đồng thời giảm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn.

Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet sẽ có sức mạnh mới sau khi nâng cấp.

HTMS Chakri Naruebet đã đi vào hoạt động 28 năm trước và vẫn là tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á. Con tàu sẽ được hiện đại hóa với một hệ thống kết nối cơ sở hạ tầng cơ khí với thiết bị chiến đấu và dẫn đường, thiết bị mô phỏng trên tàu và giao diện huấn luyện thủy thủ đoàn.

Thales nhấn mạnh, IPMS sẽ được "điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu đặc biệt và kích thước đáng kể của tàu", đảm bảo cung cấp khả năng mới tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có.

Việc nâng cấp này phản ánh nhu cầu của Hải quân Thái Lan trong việc thích ứng với những thách thức hàng hải đang phát triển. Thales nói rõ, sự đa dạng ngày càng tăng của các mối đe dọa trong môi trường ven biển - nơi việc ra quyết định nhanh chóng và khả năng sẵn sàng của nền tảng là vô cùng quan trọng.

Việc áp dụng quản lý tập trung và tự động hóa nhằm mục đích cho phép Hải quân Hoàng gia Thái Lan ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp khẩn cấp, sự cố thiết bị hoặc các tình huống thiệt hại trong hoạt động.

Công việc được tiến hành nhờ một đội ngũ kỹ sư Thales làm việc cùng UCS, đóng góp bởi chuyên môn địa phương, kinh nghiệm vận hành và năng lực bảo trì trong nước. Hai bên tham gia cho biết phương pháp tiếp cận này sẽ hỗ trợ khả năng bảo trì lâu dài và cho phép Thái Lan phát triển hơn nữa năng lực kỹ thuật.

Thales lưu ý rằng hơn 80% hạm đội của Thái Lan được trang bị hệ thống của họ, với các công nghệ bao gồm giám sát radar, sonar, chống thủy lôi và thiết bị kiểm soát hỏa lực, cũng như mạng lưới chỉ huy và điều khiển.

Hợp đồng mới này đánh dấu lần đầu tiên một Hệ thống Quản lý Nền tảng Tích hợp như trên được lắp đặt trên một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Việc nâng cấp chiếc HTMS Chakri Naruebet diễn ra vào thời điểm hải quân các nước trong khu vực đang đánh giá lại các ưu tiên hiện đại hóa và duy trì đội tàu.

Hàng không mẫu hạm này từ lâu đã là biểu tượng cho sự hiện diện và năng lực hàng hải của Thái Lan, mặc dù mục đích sử dụng của nó thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của máy bay và yêu cầu nhiệm vụ.

Việc nâng cấp hệ thống quản lý nội bộ có thể tăng cường tính hữu dụng của tàu sân bay trong hỗ trợ hậu cần, tuần tra an ninh hàng hải, hoạt động nhân đạo và tập trận chung.