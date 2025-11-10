Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quân đội Thái Lan xây dựng chiến hào phòng thủ, hầm trú ẩn dọc biên giới Campuchia

10-11-2025 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Các công trình bao gồm 256 chiến hào dành cho hai người, và 7 hầm trú ẩn được gia cố.

Tờ Bangkok Post ngày 9/11 đưa tin, Quân khu 2 của Thái Lan đang xây dựng các chiến hào phòng thủ và hầm trú ẩn ở bốn tỉnh đông bắc nước này giáp biên giới với Campuchia.

Quân đội Thái Lan xây dựng chiến hào phòng thủ, hầm trú ẩn dọc biên giới Campuchia- Ảnh 1.

Trung tướng Weerayut Raksin - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan (trái) - đi kiểm tra một hầm trú ẩn đang được xây dựng ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, trong bức ảnh không đề ngày tháng trên Facebook do Quân đội Hoàng gia Thái Lan đăng tải vào ngày 9/11.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết vào ngày 9/11 rằng khoảng 260 chiến hào và hầm trú ẩn đang được xây dựng tại các tiền đồn biên giới ở các tỉnh Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram của Thái Lan.

Kinh phí xây dựng được tài trợ bởi Quỹ Hathaitip do Công chúa Chulabhorn của nước này khởi xướng nhằm hỗ trợ an ninh biên giới. Các công trình bao gồm 256 chiến hào dành cho hai người, và 7 hầm trú ẩn được gia cố.

Theo quân đội Thái Lan, các công trình này nhằm mục đích bảo vệ binh sĩ và dân thường Thái Lan.

Campuchia cam kết hành động quyết liệt, kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

Theo Duy Nguyễn

