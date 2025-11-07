Chưa từng thấy: Một mặt hàng của Campuchia sụt giảm hơn 99%

Theo Khmer Times, Bộ Thương mại Campuchia mới đây công bố tổng kim ngạch xuất khẩu hàng phi may mặc của quốc gia này trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2,77 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái (2,72 tỷ USD).

Trong đó, ngược với đà tăng mạnh của phần lớn các mặt hàng phi may mặc, kim ngạch xuất khẩu tấm pin mặt trời của Campuchia lại giảm mạnh hơn 99% so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ đạt 6 triệu USD.

Theo các chuyên gia, sự sụt giảm cực mạnh này được cho là do mức thuế 3.500% mà Mỹ áp dụng đối với mặt hàng này của Campuchia, kể từ ngày 24/6/2025 (theo thông báo chính thức từ Bộ Thương mại Mỹ). Đây cũng chính là mức thuế cao nhất từng được đề xuất trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời tại Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu tấm pin mặt trời của Campuchia trong 9 tháng đầu năm nay đã giảm mạnh hơn 99%. Ảnh: Khmer Times

Vào tháng 2/2025, ông Keo Rattanak, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, cho biết, Chính phủ nước này đang ưu tiên triển khai các dự án điện năng lượng mặt trời, để đáp ứng mục tiêu đạt 70% lượng điện sạch vào năm 2030 (so với mức 62% hiện nay).

Bộ trưởng Keo Rattanak cho biết, nếu đạt mục tiêu 70% điện sạch vào năm 2030, Campuchia có thể tự hào đứng trong nhóm quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á về chuyển đổi năng lượng sạch. Việc này qua đó giúp Campuchia đạt cơ sở quan trọng cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Nhiều mặt hàng của Campuchia có kim ngạch tăng cao

Xuất khẩu lốp xe ô tô của Campuchia trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh lên 58% khi đạt 971 triệu USD. Ảnh: Khmer Times

Ở chiều ngược lại với tấm pin mặt trời, nhiều mặt hàng của Campuchia ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu cáp và dây điện đạt 423 triệu USD, tăng 66,34% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu xe đạp và phụ tùng xe đạp lần lượt đạt 448 triệu USD và 53 triệu USD, tương ứng tăng 43% và 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử và linh kiện điện tử của Campuchia cũng tăng mạnh, khi đạt 659 triệu USD, tăng 31,64% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô của Campuchia đạt 209 triệu USD, tăng 7,64%. Xuất khẩu lốp xe ô tô của quốc gia này trong 9 tháng đầu năm cũng tăng mạnh lên 58% khi đạt 971 triệu USD.

Ông Penn Sovicheat, Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia, cho biết thành tích xuất khẩu các mặt hàng phi may mặc của Campuchia cho thấy khả năng cạnh tranh sản xuất ngày càng tăng của quốc gia này.

"Mặc dù hàng may mặc vẫn quan trọng, nhưng sự nổi bật ngày càng tăng của các ngành sản xuất khác là bằng chứng cho thấy sự đa dạng hóa kinh tế thành công của Campuchia, hướng tới một tương lai ổn định và bền vững hơn", ông Penn Sovicheat nhấn mạnh.

Đáng chú ý, số liệu từ Bộ Thương mại Campuchia chỉ ra, phần lớn các sản phẩm xuất khẩu phi may mặc của quốc gia này đều được sản xuất tại các khu kinh tế đặc biệt (SEZ) và được tiêu thụ tại những thị trường xuất khẩu chính bao gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Theo Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), trong nửa đầu năm 2025, quốc gia này đã phê duyệt 546 dự án đầu tư mới trị giá 7,8 tỷ USD. Trong tổng số đó, có 5,3 tỷ USD (tương ứng gần 68%) được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất.

CDC cũng cho biết thêm rằng, những dự án này chủ yếu nhắm vào sản xuất hàng may mặc và phi may mặc, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và công nghiệp nông nghiệp, du lịch, củng cố chiến lược của Campuchia để đa dạng hóa nền kinh tế và thu hút thêm đầu tư có giá trị cao.