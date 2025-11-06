Trung Quốc đưa ra lời mời gọi táo bạo liên quan đến vàng, Campuchia lập tức hưởng ứng đầu tiên

Campuchia dự kiến sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên gửi dự trữ vàng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến sớm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng vị thế trung tâm vàng toàn cầu.

Tờ Business Times dẫn nguồn tin am hiểu cho biết quốc gia Đông Nam Á này dự định gửi một phần dự trữ vàng của mình vào kho lưu trữ đăng ký tại Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, nằm trong khu thương mại tự do ở Thâm Quyến. Một số quốc gia khác cũng đang cân nhắc tham gia chương trình nhằm đa dạng hóa dự trữ khỏi các trung tâm truyền thống như London.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) được cho là đang mời chào ngân hàng trung ương của những quốc gia thân thiện với Bắc Kinh sử dụng Sàn giao dịch vàng Thượng Hải làm nơi mua và cất giữ vàng dự trữ của họ.

Việc Trung Quốc muốn trở thành nơi lưu ký vàng cho các quốc gia khác không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh mà còn là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tăng cường hoạt động giao dịch vàng trong nước sẽ giúp Trung Quốc đẩy nhanh chiến dịch giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Theo nguồn tin, thỏa thuận với Campuchia liên quan đến việc lưu trữ các giao dịch mua vàng mới, chứ không phải chuyển vàng từ các kho hiện có.

Thông thường, ngân hàng trung ương sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài sản dự trữ quốc gia. Tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) cho biết cơ quan này đang cân nhắc một vài địa điểm để lưu trữ vàng, nhưng không tiết lộ liệu Trung Quốc có nằm trong số đó hay không.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Campuchia hiện nắm giữ khoảng 54 tấn vàng, chiếm khoảng 1/4 tổng dự trữ ngoại hối trị giá 26 tỷ USD của nước này.

Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Campuchia đầu năm nay, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò chủ chốt trong việc tài trợ và xây dựng hạ tầng của nước này, bao gồm sân bay mới ở Phnom Penh, các tuyến cao tốc và kênh đào.

Hiện Trung Quốc nắm khoảng 1/3 tổng nợ công của Campuchia, trong khi thương mại song phương đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD vào năm ngoái.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang tích cực mua vàng nhằm ứng phó với rủi ro địa chính trị leo thang. Diễn biến này góp phần đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong tháng trước. Phần lớn lượng vàng dự trữ này hiện được cất giữ tại các trung tâm truyền thống như Anh, Thụy Sĩ và Mỹ. Trung Quốc đang muốn gia nhập nhóm này.

Tuy nhiên, xu hướng mới có thể đi ngược lại tham vọng của Bắc Kinh. Một số ngân hàng trung ương, bao gồm Ấn Độ và Serbia, đã bắt đầu hồi hương vàng nhằm đảm bảo tài sản chiến lược này được giữ trong tầm kiểm soát do lo ngại rủi ro khi lưu trữ tại nước ngoài.

Tham khảo: Business Times﻿