Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận

05-11-2025 - 15:48 PM | Tài chính quốc tế

Thương hiệu này được ví như "Hermès trong giới vàng" tại Trung Quốc.

Giữa hàng loạt thương hiệu trang sức truyền thống tại Trung Quốc, Laopu Gold (老铺黄金, nghĩa là "Cửa hàng vàng cổ") nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Đây là chuỗi cửa hàng chuyên về các dòng vàng cổ được chế tác thủ công theo kỹ nghệ truyền thống.

Thương hiệu Laopu được thành lập năm 2009 bởi Xu Gaoming. Ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng đã phát triển thành thương hiệu riêng vào năm 2016. Khi làn sóng ưa chuộng đồ thủ công truyền thống Trung Hoa trỗi dậy từ khoảng năm 2017 và đạt đỉnh vào năm 2023, Laopu Gold gần như trở thành "ngôi sao sáng" của ngành, hưởng lợi hơn hẳn nhiều hãng trang sức khác nhờ kiên định theo đuổi phong cách chế tác cổ truyền ngay từ đầu.

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 1.

Một cửa hàng Laopu Gold tại Trung Quốc

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 2.

Các món trang sức ở Laopu đều được săn đón nhiệt tình

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 3.

Tại Laopu có nhiều mẫu trang sức độc lạ, thanh kiếm này là một trong số đó

Được biết, Laopu chưa đến 1 năm mà cổ phiếu đã tăng gấp 20 lần, khiến thương hiệu này được cư dân mạng xứ Trung ví như "hàng xa xỉ trong giới vàng". Một nhà sáng tạo nội dung Douyin nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế đã chỉ ra 3 lý do khiến Laopu được săn đón mạnh mẽ:

1. Giá trị thủ công độc nhất

Theo chia sẻ từ nhân viên thương hiệu, các sản phẩm của Laopu đều được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dùng kính lúp và dụng cụ thủ công tinh vi để chạm khắc, đánh bóng và tạo hoa văn. Vì hoàn toàn làm thủ công nên phí chế tác cực kỳ cao, nhưng nghịch lý là cửa hàng lúc nào cũng đông khách.

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 4.

Mẫu đồng xu vàng rất hot của Laopu

2. Trải nghiệm xa xỉ và giá trị tinh thần

Thay vì mở cửa hàng ở tầng trệt hay vị trí dễ nhìn thấy như các thương hiệu vàng thông thường, nhiều cửa hàng của Laopu lại chọn đặt tại những vị trí "ẩn" - bên trong các trung tâm thương mại cao cấp như SKP Bắc Kinh hoặc khu trung tâm Hàng Châu, Thượng Hải, nơi người mua phải đi ngang qua Chanel, Cartier… mới đến được cửa hàng. Khách đến Laopu thường phải xếp hàng, được tặng nước và socola, và khi bước vào trong sẽ được phục vụ như khách của thương hiệu xa xỉ - một trải nghiệm mà các tiệm vàng truyền thống hiếm khi mang lại.

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 5.

Rất nhiều người nổi tiếng sử dụng trang sức của Laopu như Triệu Lộ Tư, Angelababy, Nghê Ni...

3. Chiến lược khan hiếm và định vị cao cấp

Laopu Gold luôn duy trì hình ảnh "hiếm hàng": sản phẩm nào nổi bật đều nhanh chóng cháy hàng, muốn mua phải đặt trước đến ba tháng. Giá sản phẩm chỉ tăng, chưa từng giảm - một chiến lược khiến thương hiệu càng được xem là cao cấp.

Cửa hàng vàng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc lùng mua đến vỡ trận- Ảnh 6.

Cảnh tượng hàng dài người xếp hàng lúc trời còn chưa sáng, để đợi mua vàng ở Laopu

Laopu hiện tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng giàu có - những người có thói quen sưu tầm và mua lặp lại các sản phẩm mang giá trị thủ công và biểu trưng văn hóa. Được biết, số lượng thành viên trung thành mua sản phẩm của hãng đã tăng ít nhất gấp năm lần vào năm 2023 so với năm 2021, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng vàng cổ cao cấp mà Laopu theo đuổi. Giữa làn sóng truyền thông và doanh số tăng mạnh, không ít ý kiến cho rằng vị thế "hàng xa xỉ trong giới vàng" của Laopu vẫn cần thời gian để kiểm chứng. 

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

