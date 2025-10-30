Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hồi hương gần 64 tấn vàng chỉ trong nửa năm, cất 2/3 lượng vàng dự trữ trong nước, nền kinh tế lớn thứ 2 BRICS tính toán gì?

30-10-2025 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Tính đến cuối tháng 9, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nắm 880 tấn vàng, với hơn 2/3 được giữ trong nước.

Hồi hương gần 64 tấn vàng chỉ trong nửa năm, cất 2/3 lượng vàng dự trữ trong nước, nền kinh tế lớn thứ 2 BRICS tính toán gì?- Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) hiện giữ hơn 65% lượng vàng dự trữ trong nước, gần gấp đôi so với 4 năm trước, trong bối cảnh nước này đẩy nhanh tiến trình hồi hương vàng sau khi các quốc gia phương Tây đóng băng tài sản dự trữ của Nga do xung đột Ukraine.

Theo báo cáo bán niên công bố ngày 28/10, RBI đã đưa về nước gần 64 tấn vàng chỉ trong 6 tháng đầu năm tài chính bắt đầu từ tháng 4. Tính đến cuối tháng 9, vàng chiếm 13,92% tổng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ, tăng so với mức 11,7% vào cuối tháng 3.

RBI thường gửi một phần vàng của mình ở nước ngoài, chủ yếu tại Ngân hàng Anh và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Tính đến cuối tháng 9, RBI có tổng cộng 880 tấn vàng, trong đó 576 tấn được giữ trong nước – mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2022, tỷ lệ vàng giữ trong nước chỉ khoảng 38%.

RBI không nêu lý do cụ thể cho việc hồi hương. Giới phân tích nhận định động thái này nhằm tăng quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài sản vàng quốc gia, đặc biệt sau khi G7 và Liên minh châu Âu tịch thu tài sản dự trữ của Nga vào năm 2022. Trong 4 năm qua, RBI đã hồi hương tổng cộng gần 280 tấn vàng.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết RBI thực hiện “một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng” nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ quốc gia.

RBI cũng nằm trong nhóm ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới, với mục tiêu giảm phụ thuộc vào đồng USD và các tài sản liên quan. Cơ quan này đã liên tục cắt giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Xu hướng này bắt đầu từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Cả Ấn Độ và Nga đều là thành viên của BRICS, trong đó Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 2 trong khối, sau Trung Quốc.

Tính đến ngày 17/10, tổng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đạt 702,3 tỷ USD, đứng thứ 4 thế giới. Con số này đủ để đáp ứng cho hơn 11 tháng nhập khẩu hàng hóa.

Tham khảo: Business Standard﻿

Giá vàng giảm, bán bớt chốt lời hay tiếp tục giữ: Tranh cãi nội bộ tại quốc gia Đông Nam Á có gần 130 tấn vàng dự trữ

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

