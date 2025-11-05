Trung Quốc tạm dừng áp mức thuế 24% với hàng hóa Mỹ

Động thái này được xem là bước hạ nhiệt đáng kể trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, bên cạnh việc tạm ngừng thuế bổ sung, Bắc Kinh cũng sẽ dỡ bỏ một số mức thuế lên tới 15% đối với hàng nông sản Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/11. Đây được xem là tín hiệu cho thấy thiện chí hợp tác của Trung Quốc trong tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ.

Trung Quốc vừa thông báo tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong vòng một năm, nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế 10% hiện hành. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ lại các dòng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của Nvidia (NVDA) cho các công ty trong nước, không xuất khẩu sang Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ không để ai khác ngoài nước Mỹ có được những con chip tiên tiến nhất”.

Nhà Trắng cuối tuần qua cũng công bố chi tiết về thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa hai bên. Theo đó, Trung Quốc sẽ tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với kim loại đất hiếm và kết thúc điều tra đối với các công ty chip của Mỹ. Đáp lại, Washington sẽ hoãn áp dụng một số mức “thuế đối ứng” thêm một năm và dừng kế hoạch áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp vào tuần trước. Ảnh: Yahoo Finance.

Thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo được coi là bước tiến quan trọng sau nhiều tháng căng thẳng thương mại. Ngoài việc điều chỉnh thuế, Mỹ cũng sẽ giảm mức thuế áp lên các sản phẩm liên quan đến fentanyl từ 20% xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn dòng chảy chất gây nghiện này. Nhờ đó, tổng mức thuế trung bình áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống 47%.

Trung Quốc sẽ tăng cường mua năng lượng của Mỹ, bao gồm khả năng thực hiện một thỏa thuận dầu khí với bang Alaska. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ nối lại việc nhập khẩu khối lượng lớn đậu tương Mỹ ngay lập tức.