Trung Quốc lên tiếng, chỉ thẳng 4 lằn ranh đỏ để duy trì thoả thuận thương mại với Mỹ: Thiếu hợp tác chỉ dẫn đến ‘ngõ cụt’

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng) nêu rõ bốn “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh, bao gồm Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, hệ thống chính trị Trung Quốc và quyền phát triển.

Ông nói: “Điều quan trọng nhất là tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của nhau”.

Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ngày 4/11, ông Tạ đưa ra phát biểu này trong bài diễn văn trực tuyến tại sự kiện của Hội đồng Thương mại Mỹ – Trung.

Ông nói thêm: “Ưu tiên trước mắt là thực thi những đồng thuận mà Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump và các quan chức hai nước đã đạt được, để trấn an hai nền kinh tế và cả thế giới bằng những hành động và kết quả cụ thể”.

Về các vấn đề liên quan thuế quan, công nghiệp hay công nghệ, ông Tạ cảnh báo: “Tất cả sẽ chỉ dẫn tới ngõ cụt nếu không có sự hợp tác”.

Cùng ngày 4/11, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump không đề cập đến vấn đề chip trí tuệ nhân tạo thế hệ mới trong cuộc gặp với ông Tập vì sự phản đối của một số quan chức cấp cao Mỹ.

Bài báo dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết họ lập luận rằng việc cho phép Trung Quốc tiếp cận dòng chip Blackwell có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Theo The StraitTimes