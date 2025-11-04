Trung Quốc lên tiếng, chỉ thẳng 4 lằn ranh đỏ để duy trì thoả thuận thương mại với Mỹ: Thiếu hợp tác chỉ dẫn đến ‘ngõ cụt’
Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh bốn vấn đề nhạy cảm để thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể duy trì hiệu lực.
- 04-11-2025Sở hữu ‘kho báu’ lớn thứ 5 thế giới, giá trị không thua kém đất hiếm, quốc gia châu Á ‘lọt mắt xanh’ đồng minh của Mỹ, chuẩn bị nhận đầu tư khủng
- 04-11-2025Sau đất hiếm, Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng góp phần nuôi sống thế giới, làm rung chuyển thị trường lương thực toàn cầu
- 03-11-2025Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng) nêu rõ bốn “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh, bao gồm Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, hệ thống chính trị Trung Quốc và quyền phát triển.
Ông nói: “Điều quan trọng nhất là tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của nhau”.
Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ngày 4/11, ông Tạ đưa ra phát biểu này trong bài diễn văn trực tuyến tại sự kiện của Hội đồng Thương mại Mỹ – Trung.
Ông nói thêm: “Ưu tiên trước mắt là thực thi những đồng thuận mà Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump và các quan chức hai nước đã đạt được, để trấn an hai nền kinh tế và cả thế giới bằng những hành động và kết quả cụ thể”.
Về các vấn đề liên quan thuế quan, công nghiệp hay công nghệ, ông Tạ cảnh báo: “Tất cả sẽ chỉ dẫn tới ngõ cụt nếu không có sự hợp tác”.
Cùng ngày 4/11, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump không đề cập đến vấn đề chip trí tuệ nhân tạo thế hệ mới trong cuộc gặp với ông Tập vì sự phản đối của một số quan chức cấp cao Mỹ.
Bài báo dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết họ lập luận rằng việc cho phép Trung Quốc tiếp cận dòng chip Blackwell có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia.
Theo The StraitTimes
Nhịp Sống Thị Trường
Sự kiện: Vị đắng thuế quanXem tất cả >>
- Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
- Ông Trump dịu giọng, dự kiến hạ thuế quan 1 mặt hàng, khen mối quan hệ với Trung Quốc ‘rất tốt’
- Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo
- Trung Quốc lên tiếng khi Mỹ - Australia ký thoả thuận đất hiếm nhằm phá thế thống trị: 'Quốc gia giàu tài nguyên nên chủ động'
- Ăn miếng trả miếng, quốc gia BRICS bắt đầu siết chặt đường biển 'trừng phạt' ngược lại Mỹ, dòng chảy hàng hải lại căng thẳng