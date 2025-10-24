Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo

24-10-2025 - 10:41 AM | Tài chính quốc tế

Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố chấm dứt toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada. Nguyên nhân là vì chính quyền tỉnh bang Ontario của Canada phát sóng một đoạn quảng cáo có hình ảnh cựu Tổng thống Ronald Reagan phát biểu tiêu cực về chính sách thuế quan.

Thông báo được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, vài giờ sau khi Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan ra tuyên bố rằng đoạn quảng cáo của chính quyền Ontario đã “bóp méo” bài phát biểu của ông Reagan hồi tháng 4/1987. Họ cho rằng phần nội dung đã bị chỉnh sửa mà không có sự cho phép.

Đầu tháng 10, Thủ hiến Ontario Doug Ford thông báo tỉnh bang này sẽ chi 75 triệu USD để thực hiện chiến dịch quảng cáo tại Mỹ, trong đó sử dụng lời của cựu Tổng thống Reagan để chỉ trích các biện pháp áp thuế.

Ông Trump đã đặt thuế quan làm trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Nhà Trắng. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến tháng 11 tới sẽ mở phiên điều trần về việc liệu ông Trump có thẩm quyền áp dụng hàng loạt chính sách thuế mở rộng hay không.

“Quỹ Ronald Reagan vừa công bố rằng Canada đã gian dối khi sử dụng một đoạn quảng cáo GIẢ MẠO, có hình ảnh ông Ronald Reagan phát ngôn tiêu cực về thuế quan”, ông Trump viết.

“Chi phí quảng cáo là 75.000 USD. Họ làm vậy chỉ để can thiệp vào các quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa khác”, ông tiếp thêm.

“Thuế quan có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ. Căn cứ vào hành vi sai trái nghiêm trọng này, toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada chính thức chấm dứt. Cảm ơn mọi người đã chú ý đến vấn đề này!”, ông Trump tuyên bố.

Theo CNBC﻿

