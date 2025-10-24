Nhà Trắng xác nhận ông Trump sắp gặp ông Tập: Ở đâu, khi nào?

Theo thông báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump sẽ khởi hành sang Malaysia vào tối nay, sau đó thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trước khi tham dự hội nghị.

“Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng 30/10, trước khi trở về nước”, bà Leavitt cho biết.

Phát biểu về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và mọi người đều sẽ rất vui vẻ.”

Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản năm 2019.

Căng thẳng thương mại phủ bóng cuộc gặp

Trước đó, ông Trump từng tiết lộ kế hoạch gặp Chủ tịch Tập bên lề APEC, song không nêu rõ thời điểm cụ thể. Giới quan sát cho rằng khả năng cuộc gặp diễn ra vẫn để ngỏ, nhất là trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang.

Chỉ ít ngày trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực đầu tháng tới. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm và công nghệ liên quan trong lĩnh vực điện tử, quốc phòng.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra tin tưởng vào khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, trái ngược với lập trường cứng rắn của các quan chức thương mại và tài chính trong nội các Mỹ, những người sẽ tháp tùng ông trong chuyến công du châu Á lần này.

Fentanyl

Ngoài thương mại, Tổng thống Trump cho biết vấn đề fentanyl sẽ là chủ đề đầu tiên ông nêu ra trong cuộc gặp với ông Tập. Washington lâu nay cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát hiệu quả việc xuất khẩu các tiền chất sản xuất fentanyl – loại ma túy tổng hợp đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do dùng thuốc quá liều tại Mỹ.

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Washington đang sử dụng vấn đề fentanyl như một công cụ gây sức ép chính trị và kinh tế.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo – nếu diễn ra theo kế hoạch – được xem là cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng và định hình lại quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn đầy biến động của thương mại và an ninh toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿