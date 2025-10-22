Mỹ hoãn thượng đỉnh, Nga tố cáo "bàn tay" phá hoại - Ông Trump tuyên bố sẽ công khai hành động trong 48h

Mỹ hoãn thượng đỉnh

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn vào ngày thứ Ba (21/10).

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNN rằng “hiện không có kế hoạch nào để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần” sau kết quả của cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/10.

“Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Lavrov đã có một cuộc trao đổi hiệu quả. Vì vậy, một cuộc gặp trực tiếp bổ sung giữa hai ngoại trưởng là không cần thiết, và cũng chưa có kế hoạch nào để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần,” quan chức này cho biết.

Mặc dù phía Mỹ mô tả cuộc gọi là “hiệu quả”, song các quan chức Washington nhận định lập trường của Nga vẫn chưa có bước tiến thực chất nào, và cảm thấy rằng Ngoại trưởng Rubio khó có thể đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong tuần tới.

Trong khi đó, nói chuyện với phóng viên, Tổng thống Trump hôm 21/10 cho biết ông không muốn cuộc gặp này trở thành "một sự lãng phí thời gian". Ông ngụ ý rằng ông vẫn có thể gặp nhà lãnh đạo Nga, nhưng ông cho biết đó không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. "Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn trong hai ngày tới về những gì chúng tôi sẽ làm", Tổng thống Mỹ nói.

Nga phản bác

Hãng tin RT ngày 21/10 đưa tin, các quan chức Nga đã bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông cho rằng kế hoạch gặp mặt giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hoãn đồng thời cho biết những người ủng hộ Ukraine ở châu Âu đang cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov phát biểu với các phóng viên rằng công tác chuẩn bị rộng rãi vẫn đang được tiến hành cho "sự kiện quan trọng" mà cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức tại Budapest trong cuộc điện đàm gần đây.

Ông cho biết các báo cáo cho rằng hội nghị thượng đỉnh đã bị hoãn lại chỉ là "thông tin rò rỉ" nhằm mục đích phá vỡ tiến trình ngoại giao.

"Các nước EU và NATO đang tìm cách phá hoại mọi thứ", ông Ryabkov cáo buộc, đồng thời mô tả EU là "thế lực hủy diệt nhất trên trường quốc tế vào thời điểm này".

Trong khi đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hội nghị thượng đỉnh này không thể bị hoãn lại vì chưa có ngày nào được ấn định.

“Bạn không thể hoãn lại những gì chưa được lên lịch”, ông nói.

Hungary lên tiếng

Về vấn đề liên quan, theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, người có mặt tại Washington ngày 21/10, cho biết trên Facebook: “Chúng ta sẽ có những ngày quan trọng phía trước.” Ông cũng nói rằng “cả hai bên vẫn chưa công khai từ bỏ kế hoạch hội nghị thượng đỉnh.”

Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao cấp cao châu Âu khác nhận định việc hoãn cuộc gặp giữa Rubio và Lavrov là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ không tiếp tục xúc tiến hội nghị Trump–Putin trừ khi Moscow chấp nhận các yêu cầu của Washington.

“Tôi đoán là người Nga đã đòi hỏi quá nhiều, và phía Mỹ thấy rõ sẽ không có thỏa thuận nào dành cho Tổng thống Trump ở Budapest,” một nhà ngoại giao nói.

“Người Nga hoàn toàn không thay đổi lập trường, và cũng không đồng ý [đóng băng các tiền tuyến tại các địa điểm hiện tại theo đề xuất của Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn],” nhà ngoại giao thứ hai nhận xét. “Có lẽ Lavrov cũng nói như vậy, còn Rubio thì chỉ đáp lại kiểu: ‘Hẹn gặp lại’.”

