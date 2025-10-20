Ông Orban tiết lộ lý do Hungary tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Vào ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.

Sau đó, ông Trump mô tả cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng rưỡi là "rất hiệu quả", và một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được, đồng thời cho biết thêm rằng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest.

“Tại sao lại là Budapest?.. Câu trả lời rất đơn giản: Chúng tôi là những người duy nhất ở châu Âu ủng hộ hòa bình”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên Facebook hôm 19/10.

Ông lưu ý rằng, Hungary, không giống như hầu hết các nước thành viên EU khác, đã không cắt đứt quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

“Chúng tôi chưa bao giờ lên lớp ai... Chúng tôi chưa bao giờ đóng các kênh đàm phán. Rất khó để thuyết phục bất kỳ ai về bất cứ điều gì nếu chúng tôi không đối thoại với họ.

Budapest kiên trì ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, đó là lý do khiến Hungary trở thành quốc gia EU duy nhất có cơ hội nghiêm túc rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga cuối cùng sẽ dẫn đến hòa bình.

Hợp tác thay vì đối đầu, tôn trọng lẫn nhau thay vì kỳ thị. Đây là con đường dẫn đến hòa bình... Brussels đã tự cô lập mình, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán”, ông Orban kết luận.

Vị lãnh đạo kỳ cựu, người thường xuyên bất đồng quan điểm với EU, từ lâu đã chỉ trích lập trường "hiếu chiến" của EU đối với Nga.

Trong khi các thành viên EU khác nhấn mạnh rằng, viện trợ của phương Tây cho Ukraine phải tiếp tục do nhận thức được "mối đe dọa từ Nga", Thủ tướng Orban gần đây đã đệ trình một bản kiến nghị phản đối "chương trình nghị sự chiến tranh" của EU, cảnh báo rằng, việc tiếp tục hỗ trợ Kiev có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng, cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Trợ lý của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, đã xác nhận kế hoạch này, cho biết công tác chuẩn bị sẽ được bắt đầu "không chậm trễ".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã viết trên Facebook hôm 18/10 rằng, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang "được tiến hành khẩn trương".