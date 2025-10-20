Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Orban tiết lộ lý do Hungary tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump

20-10-2025 - 19:40 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 19/10 đã tiết lộ lý do vì sao nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ.

Ông Orban tiết lộ lý do Hungary tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Vào ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.

Sau đó, ông Trump mô tả cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng rưỡi là "rất hiệu quả", và một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được, đồng thời cho biết thêm rằng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest.

“Tại sao lại là Budapest?.. Câu trả lời rất đơn giản: Chúng tôi là những người duy nhất ở châu Âu ủng hộ hòa bình”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên Facebook hôm 19/10.

Ông lưu ý rằng, Hungary, không giống như hầu hết các nước thành viên EU khác, đã không cắt đứt quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

“Chúng tôi chưa bao giờ lên lớp ai... Chúng tôi chưa bao giờ đóng các kênh đàm phán. Rất khó để thuyết phục bất kỳ ai về bất cứ điều gì nếu chúng tôi không đối thoại với họ.

Budapest kiên trì ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, đó là lý do khiến Hungary trở thành quốc gia EU duy nhất có cơ hội nghiêm túc rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga cuối cùng sẽ dẫn đến hòa bình.

Hợp tác thay vì đối đầu, tôn trọng lẫn nhau thay vì kỳ thị. Đây là con đường dẫn đến hòa bình... Brussels đã tự cô lập mình, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán”, ông Orban kết luận.

Vị lãnh đạo kỳ cựu, người thường xuyên bất đồng quan điểm với EU, từ lâu đã chỉ trích lập trường "hiếu chiến" của EU đối với Nga.

Trong khi các thành viên EU khác nhấn mạnh rằng, viện trợ của phương Tây cho Ukraine phải tiếp tục do nhận thức được "mối đe dọa từ Nga", Thủ tướng Orban gần đây đã đệ trình một bản kiến nghị phản đối "chương trình nghị sự chiến tranh" của EU, cảnh báo rằng, việc tiếp tục hỗ trợ Kiev có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng, cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Trợ lý của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, đã xác nhận kế hoạch này, cho biết công tác chuẩn bị sẽ được bắt đầu "không chậm trễ".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã viết trên Facebook hôm 18/10 rằng, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang "được tiến hành khẩn trương".

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Huyền thoại Warren Buffett và Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng loạt gióng cảnh báo cho Phố Wall: Chuyện gì đây?

Huyền thoại Warren Buffett và Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng loạt gióng cảnh báo cho Phố Wall: Chuyện gì đây? Nổi bật

Từ 20/10, 140 triệu dân nước láng giềng Việt Nam được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt mỗi người

Từ 20/10, 140 triệu dân nước láng giềng Việt Nam được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt mỗi người Nổi bật

Quốc gia BRICS kiểm soát hàng chục cảng biển khiến Mỹ không kịp trở tay: Trừng phạt ngược Washington, chỉ 1 câu nói sẽ khiến loạt doanh nghiệp Mỹ mất cả trăm triệu USD/ngày

Quốc gia BRICS kiểm soát hàng chục cảng biển khiến Mỹ không kịp trở tay: Trừng phạt ngược Washington, chỉ 1 câu nói sẽ khiến loạt doanh nghiệp Mỹ mất cả trăm triệu USD/ngày

19:05 , 20/10/2025
Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

18:22 , 20/10/2025
Treo móc áo lên trần nhà kích hoạt hệ thống gây ngập lụt khách sạn, du khách bị đòi bồi thường 600 triệu

Treo móc áo lên trần nhà kích hoạt hệ thống gây ngập lụt khách sạn, du khách bị đòi bồi thường 600 triệu

17:18 , 20/10/2025
Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa kéo dài, thiệt hại kinh tế 15 tỷ USD/tuần

Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa kéo dài, thiệt hại kinh tế 15 tỷ USD/tuần

16:34 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên