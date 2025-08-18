Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NPR đưa tin 8 trang tài liệu thượng đỉnh Trump-Putin bị "rò rỉ": Nhà Trắng phản hồi ra sao?

18-08-2025 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Nhà Trắng gọi vụ việc là "buồn cười".

Trước thông tin từ NPR rằng tài liệu liên quan đến thượng đỉnh Trump–Putin bị bỏ quên trong máy in công cộng tại khách sạn ở Alaska, Nhà Trắng đã phản ứng bằng cách gọi vụ việc là "buồn cười", bác bỏ cáo buộc rò rỉ an ninh và chỉ trích báo chí thổi phồng.

Cụ thể, theo NPR, vụ việc xảy ra liên quan tới cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump diễn ra ngày 15/8 tại căn cứ Elmendorf-Richardson, Anchorage.

Tài liệu bị bỏ quên gồm 8 trang, in từ máy in công cộng tại khách sạn Captain Cook. NPR nhận được ảnh chụp tài liệu từ khách lưu trú giấu tên tại Captain Cook.

Đáng chú ý, tài liệu tiết lộ, ông Trump sẽ tặng ông Putin tượng đại bàng đầu trắng để bàn.

Ngoài ra còn có danh sách 13 quan chức Mỹ và Nga kèm cách phát âm tên tiếng Nga, ví dụ: "Mr. President POO-tihn" (dường như để chỉ Tổng thống Putin); Thông tin về lịch trình, địa điểm họp, số điện thoại 3 nhân viên chính phủ Mỹ và thực đơn bữa trưa gồm salad, thăn nội bò áp chảo, cá bơn kiểu Olympia và crème brûlée; Sơ đồ chi tiết về chỗ ngồi cho thấy 2 nhà lãnh đạo ngồi đối diện nhau, mỗi người có 6 quan chức tháp tùng

Tuy nhiên, bữa trưa bị hủy vào phút chót, dù đã được chuẩn bị chi tiết.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Anna Kelly, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng: "Thật buồn cười khi NPR đăng tải một thực đơn ăn trưa dài nhiều trang và gọi đó là một ‘rò rỉ an ninh’. Kiểu ‘báo chí điều tra’ tự phong như thế này chính là lý do không ai coi họ nghiêm túc, và họ cũng không còn được tài trợ bằng tiền thuế nữa nhờ Tổng thống Trump".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về năng lực bảo mật của chính quyền ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh các sự cố tương tự đã xảy ra gần đây. Dù Nhà Trắng phủ nhận mức độ nghiêm trọng, giới chuyên gia cho rằng việc để lộ thông tin – dù là thực đơn hay số điện thoại – bộc lộ sự thiếu sót trong phán đoán chuyên môn khi chuẩn bị cho một cuộc họp cấp cao.

Giáo sư Jon Michaels của Đại học UCLA nhấn mạnh: "Đây là bằng chứng cho thấy sự cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp của chính quyền. Không ai để tài liệu như vậy trong máy in công cộng".

Theo NPR, Yahoo News

Nhà Trắng-Điện Kremlin xác nhận: Thượng đỉnh Trump-Putin diễn ra vào ngày 16/7 ở Phần Lan

Theo Thư Nghiêm

