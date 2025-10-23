Ông Zelensky "trắng tay" về nước: 35 đồng minh tề tựu, mời ông Trump làm "chủ tọa" cuộc chơi lớn về Ukraine

Hãng tin Reuters 22/10 đưa tin, bốn nhà ngoại giao châu Âu cho biết các quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ukraine về một đề xuất mới cho lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga dọc theo các tuyến chiến đấu hiện tại, chủ yếu kết hợp các ý tưởng đang được thảo luận trong khi vẫn thúc đẩy để Mỹ giữ vai trò trung tâm.

Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết đề xuất này bao gồm việc thành lập một hội đồng hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chủ tịch và sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch được đề xuất.

"Đây là nỗ lực của các cố vấn an ninh quốc gia nhằm giữ cho Mỹ tham gia", nhà ngoại giao này cho biết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 21/10 đã kêu gọi Washington kiên quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, lấy các chiến tuyến hiện tại làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Chính phủ Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine đồng ý nhượng lại thêm lãnh thổ trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Khoảng 35 đồng minh của Ukraine sẽ họp tại London vào thứ Sáu (24/10) để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Hội nghị này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra về "tay không" trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/10.

Ba nhà ngoại giao khác cũng xác nhận các đề xuất đang được chuẩn bị, một người cho biết ý tưởng về một hội đồng sẽ mô phỏng theo kế hoạch 20 điểm của Mỹ tại Gaza.

Một nhà ngoại giao cấp cao cho biết, sau khi cả hai bên đồng ý ngừng bắn, họ sẽ tham gia đàm phán về lãnh thổ.

"Chúng tôi cũng đã nỗ lực như vậy vào tháng 5, tháng 8. Nga không có dấu hiệu thay đổi lập trường", một nhà ngoại giao châu Âu khác cho biết.

Khi được hỏi liệu đây có phải là động thái mới nhằm giải quyết những điểm cũ hay không, nhà ngoại giao này trả lời: "Có, nhưng kèm theo một số yếu tố mới", nhưng không đưa ra thêm chi tiết.

Nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết những ý tưởng này phần lớn phản ánh các đề xuất trước đây do các cường quốc châu Âu đưa ra.

Đề xuất sẽ kêu gọi đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm việc đảm bảo Ukraine có quân đội mạnh nhất có thể, cũng như hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết và lộ trình gia nhập EU.

Nhà ngoại giao cấp cao cho biết đề xuất này nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần dần theo đúng cam kết của Nga, nhưng cũng sẽ rút một số tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ một phần tiền bồi thường cho Ukraine.