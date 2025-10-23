Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Zelensky "trắng tay" về nước: 35 đồng minh tề tựu, mời ông Trump làm "chủ tọa" cuộc chơi lớn về Ukraine

23-10-2025 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Ngay sau khi cuộc gặp giữa hai ông Trump và Zelensky kết thúc không kết quả, 35 đồng minh Ukraine liền quyết định triệu tập cuộc họp, mời ông Trump giữ vai trò lớn.

Hãng tin Reuters 22/10 đưa tin, bốn nhà ngoại giao châu Âu cho biết các quốc gia châu Âu đang hợp tác với Ukraine về một đề xuất mới cho lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga dọc theo các tuyến chiến đấu hiện tại, chủ yếu kết hợp các ý tưởng đang được thảo luận trong khi vẫn thúc đẩy để Mỹ giữ vai trò trung tâm.

Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết đề xuất này bao gồm việc thành lập một hội đồng hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chủ tịch và sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch được đề xuất.

"Đây là nỗ lực của các cố vấn an ninh quốc gia nhằm giữ cho Mỹ tham gia", nhà ngoại giao này cho biết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 21/10 đã kêu gọi Washington kiên quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, lấy các chiến tuyến hiện tại làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Chính phủ Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine đồng ý nhượng lại thêm lãnh thổ trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Khoảng 35 đồng minh của Ukraine sẽ họp tại London vào thứ Sáu (24/10) để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Hội nghị này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra về "tay không" trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/10.

Ba nhà ngoại giao khác cũng xác nhận các đề xuất đang được chuẩn bị, một người cho biết ý tưởng về một hội đồng sẽ mô phỏng theo kế hoạch 20 điểm của Mỹ tại Gaza.

Một nhà ngoại giao cấp cao cho biết, sau khi cả hai bên đồng ý ngừng bắn, họ sẽ tham gia đàm phán về lãnh thổ.

"Chúng tôi cũng đã nỗ lực như vậy vào tháng 5, tháng 8. Nga không có dấu hiệu thay đổi lập trường", một nhà ngoại giao châu Âu khác cho biết.

Khi được hỏi liệu đây có phải là động thái mới nhằm giải quyết những điểm cũ hay không, nhà ngoại giao này trả lời: "Có, nhưng kèm theo một số yếu tố mới", nhưng không đưa ra thêm chi tiết.

Nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết những ý tưởng này phần lớn phản ánh các đề xuất trước đây do các cường quốc châu Âu đưa ra.

Đề xuất sẽ kêu gọi đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm việc đảm bảo Ukraine có quân đội mạnh nhất có thể, cũng như hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết và lộ trình gia nhập EU.

Nhà ngoại giao cấp cao cho biết đề xuất này nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần dần theo đúng cam kết của Nga, nhưng cũng sẽ rút một số tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ một phần tiền bồi thường cho Ukraine.

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn với Nga

Theo An An

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Zelensky

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Fed ủng hộ tiếp tục hạ lãi suất: Cứng rắn với quan điểm nới lỏng, từ lâu đã dự đoán thị trường lao động Mỹ đang yếu đi

Ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Fed ủng hộ tiếp tục hạ lãi suất: Cứng rắn với quan điểm nới lỏng, từ lâu đã dự đoán thị trường lao động Mỹ đang yếu đi Nổi bật

Láng giềng Việt Nam âm thầm tích trữ 135 nghìn tấn 'vàng lỏng' mỗi ngày: Xây kho dự trữ gần 300 triệu tấn, mua nhiều hơn mức tiêu thụ, chuyện gì đang xảy ra?

Láng giềng Việt Nam âm thầm tích trữ 135 nghìn tấn 'vàng lỏng' mỗi ngày: Xây kho dự trữ gần 300 triệu tấn, mua nhiều hơn mức tiêu thụ, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Cuba 'phá rào': Lần đầu cho các tập đoàn nước ngoài làm một việc để thu hút ngoại tệ

Cuba 'phá rào': Lần đầu cho các tập đoàn nước ngoài làm một việc để thu hút ngoại tệ

09:10 , 23/10/2025
Mỹ trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn bậc nhất của Nga

Mỹ trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn bậc nhất của Nga

08:10 , 23/10/2025
Nhật Bản nhắm mục tiêu sở hữu mô hình AI 'Made in Japan', vận hành hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước

Nhật Bản nhắm mục tiêu sở hữu mô hình AI 'Made in Japan', vận hành hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước

07:45 , 23/10/2025
Campuchia vừa khánh thành công trình hơn 2 tỷ USD thuộc Top 11 vĩ đại nhất, sở hữu con số 90% đáng tự hào

Campuchia vừa khánh thành công trình hơn 2 tỷ USD thuộc Top 11 vĩ đại nhất, sở hữu con số 90% đáng tự hào

07:15 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên