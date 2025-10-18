Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi ngừng bắn với Nga dọc theo các tuyến tiền tuyến hiện tại. Ông đưa ra bình luận này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời kêu gọi tương tự trên mạng xã hội.

"Chúng ta phải dừng lại ở đây. Tổng thống (Mỹ) đã đúng", ông Zelensky nói với các phóng viên tại Washington, D.C., hôm 17/10, đồng thời cho biết thêm rằng các bên sau đó có thể thống nhất các bước tiếp theo hướng tới thỏa thuận hòa bình.

"Đúng vậy, cả hai bên phải dừng lại" , ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Trump tiếp đón ông Zelensky tại Nhà Trắng vào đầu ngày 17/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10. Trước đó, ông bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu tiến triển trong nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết rằng ông đã thúc giục ông Putin và ông Zelensky thỏa thuận.

Moskva tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ mà họ kiểm soát, và phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Putin cũng yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng lên tiếng phản đối dự án do Moskva đề xuất về việc xây dựng đường hầm đường sắt dưới eo biển Bering giữa Nga và Mỹ.

Ý tưởng này được trợ lý tổng thống Nga Kirill Dmitriev đưa ra với tên gọi "đường hầm thống nhất Putin-Trump", dự kiến xây một tuyến đường sắt và vận chuyển hàng hóa dài 112 km, có thể mở ra cơ hội khai thác tài nguyên thiên nhiên chung.

Ông Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga (RDIF), còn mời tỷ phú Elon Musk tham gia chào hàng cho Boring Company của ông.

Trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông thấy ý tưởng về một đường hầm như vậy "thú vị". Sau đó, ông Trump hỏi ông Zelensky về phản ứng của ông, và Tổng thống Ukraine trả lời rằng ông "không hài lòng".

Dự án đường hầm Nga-Mỹ có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD, theo Dmitriev, người cho biết công nghệ Boring Company của Musk có thể cắt giảm 90% chi phí xuống còn dưới 8 tỷ USD và hoàn thành trong vòng tám năm.

Dmitriev cho biết thêm rằng RDIF, đơn vị đã giúp xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, đã sẵn sàng tham gia.

Eo biển Bering, với chiều rộng 81 km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách Vùng Chukotka của Nga với Alaska của Mỹ.