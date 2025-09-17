Ông Zelensky nêu 'cách duy nhất' chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "lập trường rõ ràng" về gói trừng phạt đối với Nga và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột quân sự với Nga là phải đưa ra đảm bảo an ninh cụ thể và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ông Trump thực sự hành động.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo Sky News, nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer sẽ thảo luận chi tiết về việc đảm bảo tương lai cho Kiev với ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tuần này.

"Tôi rất hy vọng Thủ tướng Starmer sẽ thảo luận cụ thể về đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine. Trước khi chúng ta kết thúc xung đột, tôi thực sự muốn có tất cả thỏa thuận. Tôi muốn có một văn bản được Mỹ và tất cả đối tác châu Âu ủng hộ. Điều này rất quan trọng. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần có lập trường rõ ràng từ Tổng thống Trump", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện "những bước đi cá nhân mạnh mẽ" để "ngăn chặn ông Putin", sau khi ông Trump thúc giục đồng minh NATO ngừng mua dầu của Nga và áp thuế đối với Trung Quốc để gây sức ép với Moskva .

"Tôi tin Mỹ đủ mạnh để tự đưa ra quyết định. Tôi tin Tổng thống Trump có thể cung cấp cho chúng ta những hệ thống phòng không với số lượng lớn và Mỹ có đủ" , Tổng thống Ukraine nói thêm.

Đồng thời, ông Zelensky chắc chắn Mỹ có thể áp dụng đủ biện pháp trừng phạt để gây tổn hại đến nền kinh tế Nga và ông Trump có đủ sức mạnh để "khiến ông Putin phải sợ".

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Châu Âu đưa ra 18 gói trừng phạt chống lại Nga và điều duy nhất còn thiếu bây giờ là gói trừng phạt mạnh mẽ từ Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thống Trump một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Zelensky “sớm muộn cũng sẽ phải ký thỏa thuận với Nga”. Phát biểu được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước khi lên đường tới London trong chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai.