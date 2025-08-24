Đài "Ngày tận thế" phát 3 thông điệp sau đòn tấn công Ukraine – Nga tuyên bố thẳng về cuộc gặp ông Zelensky

Đài "Ngày tận thế" bất ngờ phát 3 thông điệp sau cuộc tấn công Ukraine

Hãng tin RIA Novosti đưa tin, Đài phát thanh UVB-76, còn được biết đến với tên gọi "Đài phát thanh Ngày tận thế", đã phát đi 3 tín hiệu mới sau cuộc tấn công ban đêm nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng (VPK) của Ukraine.

Cụ thể, trong buổi phát sóng ngày 21/8, vào lúc 12 giờ 10 (giờ Moscow) vang lên từ "олуховка" (nghĩa gốc: "thằng ngốc"), lúc 13 giờ 05 là "крипокаюк" (từ vô nghĩa, được cho là mã hiệu), và lúc 13 giờ 35 là "аморализм" (tạm dịch: "phi đạo đức").

UVB-76 là đài phát thanh quân sự được thành lập từ những năm 1970, chủ yếu phát đi tín hiệu vo ve ngắn, vì thế đôi khi còn được gọi là "Máy phát tiếng vo ve" (Жужжалка).

Nga phát thông điệp ẩn tới Ukraine thông qua Đài phát thanh Ngày tận thế? Ảnh: TST

Rạng sáng 21/8, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác cao, kết hợp với máy bay không người lái, nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine và các mục tiêu năng lượng phục vụ hoạt động của chúng.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đánh phá hạ tầng sân bay quân sự, trận địa tên lửa tác chiến-chiến thuật, cùng kho đạn dược và vật tư của lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu đề ra đều đã bị phá hủy, toàn bộ nhiệm vụ tấn công đạt được kết quả.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc "Đài Ngày tận thế" phát đi ba tín hiệu lạ ngay sau đòn tập kích khó có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên. Trong nhiều thập kỷ, UVB-76 vốn được xem là kênh thông tin dự phòng của quân đội Nga, duy trì hoạt động để sẵn sàng truyền mệnh lệnh khẩn cấp.

Do đó, việc phát ra những từ khóa kỳ lạ có thể được hiểu như một phép thử khả năng vận hành của hệ thống liên lạc chiến lược, đồng thời cũng là một thông điệp ẩn gửi tới đối phương.

Đài phát thanh UVB-76 còn được biết đến với tên gọi "Đài phát thanh Ngày tận thế" của Nga. Ảnh: YT

Nga tuyên bố thẳng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Đáng lưu ý, không lâu sau khi "Đài Ngày tận thế" phát ra những tín hiệu kỳ lạ gây nhiều đồn đoán, mặt trận ngoại giao cũng nóng lên với phát biểu cứng rắn từ phía Nga.

Hãng tin NBC News ngày 22/8 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Nga chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, qua đó phủ bóng lên nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị sẵn sàng, và hiện tại thì hoàn toàn chưa có" – Ông Lavrov nói.

Ông cho rằng chính Kiev đang cản trở tiến trình hòa bình khi bác bỏ các nguyên tắc mà Washington đưa ra sau cuộc gặp Trump – Putin tại Alaska, trong đó có việc từ bỏ NATO và thảo luận về các vấn đề lãnh thổ.

"Ông Zelensky thậm chí từ chối cả đề xuất bãi bỏ luật cấm tiếng Nga. Làm sao chúng tôi có thể gặp một người chỉ đang vờ làm lãnh đạo?" – Ông Lavrov chỉ trích.

Ông Lavrov tuyên bố, Lavrov tuyên bố, Nga chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Axios

Trong khi đó, ông Zelensky tố Moscow tìm cách "né tránh" hội nghị, đồng thời tiếp tục mở các đợt tập kích quy mô lớn. Kiev khẳng định sẵn sàng gặp Putin và kêu gọi Mỹ có phản ứng mạnh mẽ hơn, kể cả trừng phạt và sức ép kinh tế nếu Nga từ chối.

Trong cuộc tấn công ngày 21/8, Nga đã phát động một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất từ đầu tháng 7, phóng gần 600 UAV và 40 tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu khắp Ukraine, trong đó có nhà máy Flex thuộc sở hữu Mỹ khiến ít nhất 15 người bị thương.

Ông Trump ngay sau đó đăng trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi Ukraine "phản công", ví von Kiev như đội bóng "có hàng phòng ngự tuyệt vời nhưng không được phép tấn công". Ông viết thêm: "Không có cơ hội chiến thắng!"

Ông Zelensky đồng tình rằng nhận định của Trump là "hoàn toàn đúng", nhấn mạnh Ukraine cần được bảo vệ vượt ra ngoài phòng thủ, dù vẫn đặt trọng tâm vào con đường ngoại giao.

Trong tuần, các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine đã diễn ra với sự tham gia của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan cùng Ukraine.

Washington khẳng định sẵn sàng tham gia, nhưng sẽ không đưa quân mặt đất, thay vào đó có thể hỗ trợ bằng không quân. Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo mọi giải pháp không có sự tham gia của Nga chỉ là "ảo tưởng, con đường cụt".