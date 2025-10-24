Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tẩy chay khí đốt Nga, châu Âu đang mua năng lượng của Mỹ với giá “đắt ngang nước hoa Chanel”

24-10-2025 - 06:30 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất cho EU kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022.

Tẩy chay khí đốt Nga, châu Âu đang mua năng lượng của Mỹ với giá “đắt ngang nước hoa Chanel”- Ảnh 1.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng các nước châu Âu đang mua khí đốt của Mỹ với giá “đắt ngang nước hoa Chanel”, qua đó tự gây thiệt hại cho chính nền kinh tế của mình.

Phát biểu trong cuộc thảo luận về ngân sách Liên bang Nga năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2027 – 2028, ông Volodin nói: “Khí đốt Mỹ bán cho châu Âu không phải là Chanel, nhưng họ lại định giá nó chẳng khác gì nước hoa Pháp. Và châu Âu vẫn mua dù nó khiến kinh tế của họ suy yếu”.

Theo quan chức cấp cao Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu đang “thiếu trách nhiệm” với lợi ích của người dân.

“Tương lai sẽ cho thấy hậu quả của những gì họ đã làm, bởi họ không có thái độ trách nhiệm với công dân của mình. Chúng ta thì khác – cần phải nghĩ cho đất nước, nghĩ cho người dân”, Chủ tịch Duma nhấn mạnh.

Hiện Mỹ là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất cho EU, chiếm hơn 45% tổng nhập khẩu của khối. Đứng thứ 2 là Nga, chiếm 17,5%. Trong 8 tháng đầu 2025, giá khí đốt trung bình Mỹ bán cho châu Âu đạt 8,34 USD (220.000 VNĐ)/28 mét khối.

Trước đó, ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt thỏa thuận: Washington sẽ áp thuế 15% đối với khoảng 75% hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/8, thay vì mức 30% áp cho toàn bộ hàng nhập khẩu từ EU như đe dọa trước đó. Đổi lại, Ủy ban châu Âu cam kết cấm hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga, mua 750 tỷ USD dầu mỏ, khí đốt, thiết bị hạt nhân và nhiên liệu từ Mỹ, đồng thời đầu tư 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Ngày 20/10, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đề xuất loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga vào khối trước tháng 1/2028. Tuy nhiên, đạo luật này vẫn chưa được chính thức thông qua, do các quốc gia thành viên EU cần tiếp tục đàm phán với Nghị viện châu Âu – nơi vẫn đang thảo luận về lập trường của mình.

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

