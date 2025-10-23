Sau Qatar, tới lượt nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới dọa ngừng cung cấp khí đốt cho EU, châu Âu lập tức hành động

Ngày 23/10, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu đồng ý xem xét thêm các sửa đổi đối với luật bền vững doanh nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh Mỹ và Qatar gia tăng sức ép yêu cầu Brussels nới lỏng quy định này.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Qatar cảnh báo rằng Luật Thẩm định trách nhiệm bền vững doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) có thể gây gián đoạn nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thương mại sang châu Âu. Việc bỏ phiếu cho phép EP khởi động đàm phán sửa đổi luật, với mục tiêu hoàn tất vào cuối năm nay.

EU vốn đã cân nhắc việc nới lỏng phạm vi áp dụng để miễn trừ thêm cho các doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, các công ty hoạt động trong khối phải giải quyết các vi phạm về lao động và môi trường trong chuỗi cung ứng, nếu không sẽ bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều tập đoàn lớn, trong đó có ExxonMobil (Mỹ), kêu gọi EU rút lại toàn bộ chính sách, cho rằng quy định này sẽ khiến doanh nghiệp rời khỏi thị trường châu Âu.

Trong một bức thư ngỏ gửi lãnh đạo các nước EU, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo đạo luật “đe dọa nghiêm trọng đến khả năng cung cấp năng lượng thiết yếu với giá cả phải chăng cho người dân và doanh nghiệp châu Âu, cũng như ảnh hưởng tới tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền công nghiệp EU”.

Hai nước trên kêu gọi EU hoặc hủy bỏ hoàn toàn đạo luật, hoặc loại bỏ các điều khoản áp dụng cho doanh nghiệp ngoài EU cùng các mức phạt vi phạm.

Thị phần nhà cung cấp LNG cho EU năm 2024. Nguồn: Eurostat.

Tuần trước, Bộ trưởng al-Kaabi nói với Reuters rằng Qatar có thể ngừng cung cấp LNG cho châu Âu nếu Brussels không nới lỏng thêm quy định.

EU hiện phụ thuộc vào khí đốt Mỹ và Qatar để thay thế nguồn cung từ Nga. Mỹ hiện là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà cung cấp LNG lớn nhất cho EU năm ngoái, chiếm 45% tổng nhập khẩu.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết khối đang thảo luận với Washington trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại song phương và “cam kết đảm bảo luật không cản trở thương mại EU–Mỹ”. Tuy nhiên, EU “chưa đồng ý thay đổi nội dung luật hoặc dành ưu đãi cho các doanh nghiệp Mỹ”, vị này nói thêm.

Luật Thẩm định trách nhiệm bền vững doanh nghiệp là một trụ cột trong chiến lược chuyển đổi xanh của EU, nhằm tận dụng vị thế thị trường lớn để thúc đẩy tiêu chuẩn bền vững toàn cầu.

Nhưng ngay trong nội bộ khối, luật này đang gây chia rẽ. Đức và Pháp đề nghị hủy bỏ vì lo ngại ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp châu Âu, trong khi Tây Ban Nha muốn giữ nguyên để duy trì cam kết của EU về phát triển bền vững.

Tham khảo: Reuters﻿