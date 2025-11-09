Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ

09-11-2025 - 19:45 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã tạm hoãn lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng “lưỡng dụng” liên quan đến gallium, germanium, antimony và vật liệu siêu cứng sang Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định tạm dừng có hiệu lực từ ngày 9/11 và kéo dài đến ngày 27/11/2026.

Trước đó, lệnh cấm đã được công bố vào tháng 12/2024.

Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với mục đích sử dụng và người dùng cuối trong các lô hàng than chì lưỡng dụng xuất khẩu sang Mỹ cũng tạm dừng. Các yêu cầu kiểm tra này từng được công bố cùng thời điểm với lệnh cấm trên.

Ngày 7/11, Trung Quốc thông báo tạm dừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu khác được áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm mở rộng hạn chế đối với một số vật liệu đất hiếm và vật liệu dùng cho pin lithium.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt thỏa thuận giảm thuế và tạm hoãn một số biện pháp thương mại trong thời hạn một năm.

Theo Reuters﻿

Phát minh tàu chạy ‘mãi mãi’ không cần tiếp nhiên liệu biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, có thể thay đổi tương lai ngành hàng hải

Anh Dũng

