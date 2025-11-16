Số phận ba phi hành gia Trung Quốc nhường tàu giải cứu giờ ra sao?

Chiều 15/11, ba phi hành gia gồm Wang Jie, Chen Zhongrui và Chen Dong được xác nhận hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Dongfeng ở khu tự trị Nội Mông. Họ rời tàu vũ trụ Thần Châu 20 trên quỹ đạo và quay trở lại mặt đất bằng tàu Thần Châu 21.

Trước đó, tàu Thần Châu 20 được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung từ 24/4 và dự kiến trở về vào 5/11. Tuy nhiên, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) phải lùi lịch bay do phát hiện vết nứt nhỏ ở cửa sổ của khoang trở về, có thể do va chạm với rác vũ trụ khiến Thần Châu 20 không còn đảm bảo an toàn. Vì vậy, con tàu sẽ ở lại quỹ đạo để thực hiện những thí nghiệm khoa học.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 20. (Ảnh: Getty)

Thay thế Thần Châu 20 trong hành trình trở về Trái Đất là Thần Châu 21, chở theo phi hành đoàn thay thế gồm ba người lên trạm gồm chỉ huy Zhang Lu cùng hai "tân binh" Wu Fei và Zhang Hongzhang. Thần Châu 21 cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 31/10.

Hiện các phi hành gia Thần Châu 21 sống trên Thiên Cung mà không có xuồng cứu sinh đáng tin cậy. Tin tốt là tình huống nguy hiểm này chỉ xảy ra tạm thời.

Theo SpaceNews, Trung Quốc luôn có những tàu khác giống như "xuồng cứu sinh" neo đậu trên ISS trong thời gian bộ đôi phi hành gia NASA sống trên quỹ đạo. Nếu có sự cố xảy ra trên trạm vũ trụ Thiên Cung, tàu cứu hộ dự phòng này có thể được phóng lên trạm chỉ sau 8,5 ngày.

Các cơ quan vũ trụ đều chưa tiết lộ nhiều thông tin về rủi ro mà Thiên Cung và phi hành đoàn Thần Châu 21 đối mặt. Tuy nhiên, trạm Thiên Cung hiện không còn tàu nào đủ điều kiện để đưa ba phi hành gia Trung Quốc về Trái Đất nếu sự cố bất ngờ xảy ra trong thời gian bị mắc kẹt.

Theo CCTV, Thần Châu 22 đang được chuẩn bị đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung mà không có phi hành đoàn 6 tháng trước thời điểm phóng dự kiến để đưa chương trình không gian có người lái của Trung Quốc trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu sự thay đổi về tàu vũ trụ có ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các sứ mệnh tiếp theo tới trạm vũ trụ Thiên Cung hay không.

Thần Châu 22 được gửi đi sớm hơn dự kiến để khắc phục rủi ro an ninh và cho phép phi hành đoàn Thần Châu 21 trở về Trái Đất vào khoảng tháng 4/2026, sau khi họ hoàn thành ca làm việc nửa năm của mình.

"Công tác chuẩn bị cho sứ mệnh Thần Châu 22 đã bắt đầu. Tàu vũ trụ sẽ mang theo đầy đủ hàng hóa, bao gồm đồ dùng cho phi hành gia và thiết bị cho trạm vũ trụ", CCTV đưa tin.

Trạm vũ trụ Thiên Cung có sức chứa tối đa là 6 phi hành đoàn, nhưng sức chứa này chỉ có thể duy trì tạm thời vì cơ sở này vốn được thiết kế để chứa 3 phi hành gia trong 6 tháng.

Trung Quốc vẫn chưa công bố điều gì sẽ xảy ra với tàu Thần Châu 20 bị hư hại, nghi ngờ bị mảnh vỡ vũ trụ đâm vào, làm nứt nhẹ cửa sổ khoang trở về. Nhiều chuyên gia cho rằng con tàu có thể được tách khỏi Thiên Cung và đưa ra khỏi quỹ đạo trên Thái Bình Dương.

Có hàng triệu mảnh vỡ, chủ yếu là những mảnh vụn nhỏ đang quay quanh Trái Đất với tốc độ nhanh hơn cả đạn bay. Chúng có thể đến từ những vụ phóng và va chạm, gây nguy hiểm cho vệ tinh, trạm vũ trụ và phi hành gia hoạt động bên ngoài.

Thành viên của Viện hàn lâm Du hành vũ trụ Nga Igor Marinin tiết lộ có nhiều khả năng chuyên gia Trung Quốc đã nghiên cứu những tình huống bất thường mà phi hành đoàn Nga gặp phải.

Hiện tại, ngoài nhiệm vụ đưa phi hành đoàn Thần Châu 21 trở về, Trung Quốc còn phải tìm cách xử lý tàu Thần Châu 20. Các tàu Thần Châu đều đặn đưa đón người lên trạm Thiên Cung kể từ năm 2021. Đây là lần đầu một con tàu bị bỏ lại.