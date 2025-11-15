Cặp tàu vũ trụ giá rẻ liên tục bị hủy phóng vì Mặt trời hoạt động bất thường

Tên lửa của Blue Origin đã sẵn sàng trên bệ phóng. (Ảnh: Reuters)

Blue Origin cho biết tên lửa New Glenn khổng lồ của họ đã sẵn sàng cất cánh để thực hiện sứ mệnh khoa học quy mô lớn đầu tiên mà công ty của tỷ phú Jeff Bezos thực hiện cho một khách hàng trả phí. Đây cũng sẽ là vụ phóng đầu tiên của Blue Origin kể từ chuyến bay khai trương của New Glenn vào tháng 1 năm nay.

“Tuy nhiên, do hoạt động Mặt trời đang tăng cao bất thường và có thể ảnh hưởng đến tàu vũ trụ EscaPADE, NASA quyết định hoãn phóng cho đến khi điều kiện thời tiết không gian được cải thiện”, công ty cho biết trong thông báo đăng trên trang web ngày 12/11.

New Glenn – tên lửa 2 tầng có chiều cao tương đương 32 tầng nhà – đáng lẽ được phóng hôm 9/11 từ cảng vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, mang theo 2 tàu vũ trụ EscaPADE hướng đến sao Hỏa. Tuy nhiên, chuyến bay hôm đó bị hủy do mây dày đặc.

Lịch phóng được chuyển sang ngày 12/11, nhưng Blue Origin tiếp tục phải hủy lịch phóng vô thời hạn sau khi Trung tâm Dự báo thời tiết không gian Mỹ phát cảnh báo bão từ nghiêm trọng.

Trận bão này xuất phát từ dòng hạt tích điện năng lượng cao được phóng ra từ các vụ phun trào lớn trên bề mặt Mặt trời.

Ngày 12/11, lượng bức xạ hạt tích điện – hay plasma – được ghi nhận trên Trái đất ở mức G-4 (nghiêm trọng), chỉ thấp hơn một cấp so với mức cao nhất G-5 (cực đoan). Trận bão lần này dự kiến sẽ duy trì cường độ mạnh đến ngày 13/11.

Cảnh tượng cực quang rực rỡ ở Wisconsin, Mỹ, đêm 11/11. (Ảnh: Shutterstock)

Bão từ có thể gây nhiễu liên lạc vô tuyến và tín hiệu vệ tinh, đồng thời làm tăng mật độ khí quyển, tạo nên lực ma sát lớn hơn tác động lên các vệ tinh và tàu vũ trụ ở quỹ đạo thấp của Trái đất. Hiện tượng tương tự từng xảy ra vào tháng 2/2022, khi 40 vệ tinh Starlink của SpaceX bị vô hiệu hóa chỉ vài ngày sau khi phóng.

Khi số lượng hạt tích điện từ Mặt trời tăng cao, chúng cũng dễ dàng thoát khỏi từ trường bảo vệ của Trái đất và va chạm mạnh hơn với các phân tử trong khí quyển, tạo ra các dải ánh sáng cực quang rực rỡ, chủ yếu ở vùng cực.

Đêm 11/11, người dân ở nhiều khu vực rộng lớn của Mỹ đã được chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang phương Bắc với sắc xanh lục và hồng rực rỡ.

Hai tàu vũ trụ song sinh EscaPADE được thiết kế để nghiên cứu hiện tượng tương tự trên sao Hỏa, sau khi trải qua hành trình kéo dài 22 tháng để tới hành tinh Đỏ.

Hai tàu vũ trụ - được đặt tên là Blue và Gold - sẽ bay song song quanh sao Hỏa để phân tích cách dòng hạt tích điện từ Mặt trời tương tác với từ trường yếu ớt của hành tinh, và quá trình đó có thể là lý do khiến sao Hỏa mất phần lớn khí quyển sau hàng tỷ năm.