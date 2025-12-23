Nga bán gần 1 tỷ USD vàng cho ‘khách sộp’ chỉ trong 1 tháng, trở thành thương vụ giao dịch vàng song phương lớn nhất lịch sử

Trung Quốc đã mua kỷ lục 961 triệu USD vàng từ Nga vào tháng 11/2025, trở thành thương vụ giao dịch vàng song phương lớn nhất trong lịch sử, Kitco News đưa tin.

Báo cáo trích dẫn số liệu hải quan Trung Quốc cho biết đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng vàng xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc vượt 900 triệu USD. Trong tháng 10, xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc ước tính đạt 930 triệu USD.

Tốc độ mua vàng dường như cũng tăng mạnh vào cuối năm. Tháng 10 – 11 chiếm gần như toàn bộ giá trị giao dịch vàng song phương trong năm 2025. Cụ thể, trong 11 tháng đầu 2025, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 tỷ USD vàng của Nga, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái khi lượng mua không vượt quá 223 triệu USD.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tăng dự trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ.

Tháng 10, ngân hàng Société Générale (Pháp) ước tính lượng vàng thực tế mà Bắc Kinh đã mua có thể đã tăng gấp 10 lần so với con số mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố, tức là tăng thêm 250 tấn thay vì 25 tấn. Phân tích này dựa trên xuất khẩu vàng của Anh, một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất. Chỉ số này cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng vào dự trữ của mình kể từ giữa năm 2022.

Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu tại BullionVault có trụ sở tại London, cho biết điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc vẫn tiếp tục công bố về việc mua vàng trong năm nay bất chấp giá vàng đạt mức cao kỷ lục – mặc dù “không thể” biết được số lượng thực sự.

“Trước đây có những giai đoạn họ không báo cáo sự thay đổi trong dự trữ, nhưng lần này thì có, dù chỉ là một tấn”, ông nói. “Thông điệp gửi đến công chúng rất rõ ràng: mua vàng là một ý tưởng hay”.

Vào cuối tháng 11, hãng tin UNN của Ukraine đưa tin rằng lần đầu tiên trong lịch sử, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bán vàng dự trữ quốc gia trực tiếp ra thị trường nội địa.

“Đối với cơ quan quản lý, đây là một bước đi bắt buộc. Vàng thực chất đang trở thành một công cụ để hỗ trợ đồng rúp, bù đắp thanh khoản cho các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngân sách trong bối cảnh các nguồn khác đang cạn kiệt nhanh chóng”, báo cáo cho biết.

Động thái này chưa từng có tiền lệ. Trước năm 2025, CBR chưa bao giờ bán vàng cho các nhà giao dịch thương mại, mà chỉ nhận dòng vốn thông qua Bộ Tài chính để tăng dự trữ. Nhưng với việc Quỹ Phúc lợi Quốc gia chứng kiến tài sản thanh khoản giảm từ 113,5 tỷ USD năm 2022 xuống còn 51,6 tỷ USD năm 2025 – và lượng vàng dự trữ của quỹ giảm 57% từ 405,7 tấn xuống còn 173,1 tấn, ngân hàng trung ương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán bớt dự trữ.

Báo cáo ước tính rằng CBR có thể bán tới 230 tấn vàng trị giá 30 tỷ USD trong năm nay, và ít nhất 115 tấn nữa, trị giá 15 tỷ USD vào năm 2026.

Trong một báo cáo riêng, ngân hàng trung ương Nga cho biết các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi đang mua vàng để đa dạng hóa dự trữ quốc tế của họ, một phần là do kế hoạch của G7 nhằm tịch thu hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga.

Trong khoảng 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga, 243 tỷ USD được giữ ở châu Âu, trong khi tổng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga đạt 734,1 tỷ USD tính đến ngày 14/11.

