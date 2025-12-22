Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nước EU mất hơn 2 tỷ USD vì ‘làm khó’ Nga

22-12-2025 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Quyết định của EU và các nước thành viên làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga.

Một nước EU mất hơn 2 tỷ USD vì ‘làm khó’ Nga- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Madrid, Yury Klimenko, cho biết ngành du lịch của Tây Ban Nha đang mất khoảng 2 tỷ euro (2,35 tỷ USD) doanh thu tiềm năng mỗi năm từ khách du lịch Nga.

Nhà ngoại giao Nga đưa ra nhận định với cơ quan thông tấn Tass (Nga) sau khi Tây Ban Nha áp đặt thêm các hạn chế, bao gồm yêu cầu thị thực quá cảnh, đối với công dân Nga.

“Chúng tôi rất tiếc khi Tây Ban Nha áp đặt thêm các hạn chế thị thực đối với Nga”, Đại sứ Klimenko nói. “Về mặt du lịch, quyết định của EU nhằm siết chặt hơn nữa chế độ thị thực đối với công dân Nga chắc chắn sẽ khiến lượng khách du lịch Nga đến Tây Ban Nha giảm sâu hơn nữa và tác động tiêu cực đến kinh tế của ngành du lịch địa phương”, ông nói.

Theo ước tính sơ bộ, “ngành du lịch Tây Ban Nha, so với thời kỳ trước đại dịch, đang mất khoảng 2 tỷ euro doanh thu tiềm năng từ khách du lịch Nga mỗi năm”, ông Klimenko nhấn mạnh.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga -Ukraine vào năm 2022, EU đã thắt chặt việc cấp visa cho người Nga, đình chỉ thỏa thuận tạo thuận lợi cấp visa và tăng kiểm tra hồ sơ.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/11 thông báo áp dụng lệnh cấm hoàn toàn cấp thị thực nhiều lần cho phần lớn công dân Nga. Theo quy định mới, công dân Nga chỉ được cấp thị thực một lần, đồng nghĩa phải nộp đơn xin lại mỗi khi muốn tới EU.

Thông báo của EC nêu rõ: “Từ nay trở đi, công dân Nga sẽ không còn được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần vào khối Schengen. Người mang quốc tịch Nga sẽ phải nộp đơn xin thị thực mới cho mỗi lần đến EU, cho phép chính quyền kiểm soát và xem xét kỹ lưỡng hơn từng hồ sơ nhằm giảm thiểu các rủi ro an ninh tiềm ẩn”.

Phản ứng với quyết định của EC, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng quyết định siết chặt quy định cấp thị thực Schengen cho công dân Nga của EU cho thấy khối này “chuộng người di cư sống bằng trợ cấp hơn là khách du lịch có khả năng tài chính”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Konstantin Kosachev, cho rằng việc EU ban hành lệnh cấm cấp thị thực nhiều lần cho công dân Nga là một minh chứng rõ ràng răng EU đã cạn kiệt các công cụ hợp pháp để gây sức ép đối với Moscow.

“Chính sách của EU đối với Nga thể hiện rõ quan điểm bài Nga mạnh mẽ, không chỉ nhằm vào chính phủ mà còn nhắm tới người dân. Khối này đã không tìm được thêm được bất kỳ biện pháp hợp pháp nào để cô lập hoặc làm suy yếu Nga, và giờ đây, họ chỉ thực hiện những hành động gây khó khăn cho công dân Nga muốn đến châu Âu”, ông Kosachev nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Leonid Slutsky, cũng tuyên bố EU đang “tự trừng phạt chính mình” khi cấm cấp thị thực nhiều lần cho công dân Nga. “Lượng khách Nga đến châu Âu đã giảm rất mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các nước EU vẫn thu được lợi nhuận đáng kể từ du khách Nga. Do đó, biện pháp hạn chế này cuối cùng lại gây hại cho chính họ”, ông Slutsky nhấn mạnh.

Tham khảo: Tass﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

