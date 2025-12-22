Gần 24.000 bệnh nhân tử vong trong lúc chờ đợi được điều trị tại Canada

Theo SecondStreet.org, dữ liệu được thu thập thông qua các yêu cầu tiếp cận thông tin theo Luật Tự do Thông tin (FOI), bao gồm nhiều loại dịch vụ y tế khác nhau như phẫu thuật tim, phẫu thuật thay khớp háng, chụp MRI cùng nhiều dịch vụ chẩn đoán và điều trị khác.

Chủ tịch SecondStreet.org, ông Colin Craig, cho biết đằng sau những con số thống kê là rất nhiều câu chuyện đau lòng của các bệnh nhân trong những năm cuối đời. Ông nói:

“Có những người cao tuổi phải sống chung với cơn đau mãn tính trong thời gian dài khi chờ phẫu thuật khớp háng, cũng có những đứa trẻ mất đi cha mẹ vì họ không kịp được phẫu thuật tim. Trong khi đó, phần lớn những đau khổ này hoàn toàn có thể tránh được.”

Ông Craig nhấn mạnh rằng nếu Canada học hỏi các hệ thống y tế công có hiệu quả tốt hơn tại châu Âu, mức độ đau khổ của bệnh nhân có thể được giảm đáng kể.





Người dân Canada phải chờ đợi quá lâu ở phòng cấp cứu. Ảnh: iedm.org

Theo báo cáo, dữ liệu được thống kê trong năm tài khóa từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Một số điểm đáng chú ý gồm: ít nhất 23.746 bệnh nhân đã tử vong trong thời gian chờ phẫu thuật hoặc chờ các xét nghiệm chẩn đoán. Con số này không bao gồm tỉnh bang Alberta và một số khu vực của Manitoba. Ngoài ra, một số cơ quan y tế chỉ cung cấp dữ liệu liên quan đến phẫu thuật, không có dữ liệu về chẩn đoán hình ảnh. Phần lớn các tỉnh bang cũng không có số liệu về bệnh nhân tử vong trong thời gian chờ được khám chuyên khoa.





So sánh dữ liệu từ các cơ quan y tế cung cấp số liệu cho cả năm nay và năm trước cho thấy số ca tử vong trên danh sách chờ đã tăng 3%. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân trước khi qua đời dao động từ dưới một tuần đến gần chín năm.





Cùng với đó, dữ liệu mới từ Ontario Health cho thấy 355 bệnh nhân đã tử vong trong lúc chờ phẫu thuật tim hoặc các thủ thuật tim mạch. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ không ghi rõ thời gian điều trị mục tiêu. Tuy nhiên, có ít nhất 90 trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi đã chờ quá thời hạn mục tiêu được công bố hoặc chờ hơn 90 ngày.

Kể từ tháng 4 năm 2018, SecondStreet.org đã thu thập dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 100.876 người Canada đã tử vong trong khi chờ được chăm sóc y tế. Tổ chức này nhận định rằng do dữ liệu của nhiều năm còn thiếu, con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Báo cáo của SecondStreet.org cũng chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở kinh phí mà ở chính sách. Canada hiện vẫn là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất thế giới cho chăm sóc sức khỏe, với 244 tỷ CAD (khoảng 173,9 tỷ USD) dành cho hệ thống y tế công trong giai đoạn 2024–2025, mức cao kỷ lục. Chi tiêu bình quân đầu người đã tăng gấp ba lần, lên 5.943 CAD, so với giữa những năm 1990. Tuy nhiên, chi tiêu cao không đồng nghĩa với việc hiệu suất được cải thiện. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ bác sĩ, cùng với tỷ lệ giường bệnh và trang thiết bị y tế thấp, đã khiến thời gian chờ đợi ngày càng kéo dài.

SecondStreet.org cho biết các phát hiện trên dựa trên các yêu cầu FOI được gửi đến hơn 40 cơ quan y tế cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Báo cáo cảnh báo rằng một số khu vực pháp lý chỉ cung cấp dữ liệu một phần, trong khi tỉnh bang Alberta và một số khu vực của Manitoba không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, đồng nghĩa với việc số ca tử vong do phải chờ khám và điều trị y tế trên thực tế có thể còn cao hơn.

Nguồn: Second Street